Ti presento i miei, De Niro e Stiller con Ariana Grande nel nuovo film

A distanza di venticinque anni dall’uscita di Ti presento i miei, l’irresistibile commedia degli equivoci che ha conquistato il pubblico internazionale, i protagonisti del film Robert De Niro e Ben Stiller si sono ritrovati per celebrare l’importante anniversario. Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo e il regista Jay Roach si sono incontrati al Tribeca Performing Arts Center di Manhattan, nel contesto del Tribeca Festival, la rassegna fondata nel 2002 dallo stesso De Niro insieme a Jane Rosenthal. Un’occasione speciale per ricordare le disavventure dell’infermiere Greg Focker (interpretato da Stiller) alle prese con il primo incontro con i genitori della fidanzata, tra cui il temuto Jack Byrnes (De Niro), ex agente della CIA e cultore di gatti.

Durante il Q&A seguito alla proiezione del film, Ben Stiller ha sottolineato con emozione la capacità della pellicola di continuare a divertire anche dopo un quarto di secolo. “È fantastico sentire ancora le risate del pubblico in sala per una commedia che ha 25 anni,” ha dichiarato l’attore. “Funziona ancora”. Ridere fino alle lacrime ancora dopo un quarto di secolo fa ben intuire quanto questo titolo funzioni ancora tantissimo.

L’icona di Greg Focker sembra non volerlo abbandonare, al punto che Stiller ironizza su quanto il personaggio sia ancora radicato nell’immaginario collettivo: “Quando qualcuno grida ‘Focker!’ per strada, non suona proprio come un complimento”, ha detto scherzando. “Ogni volta che vengo curato da un infermiere maschio, sento una certa connessione”.