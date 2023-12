Ben Stiller, il suo nuovo film sarà Nutcrackers

Stando a quanto riportato da Deadline, Ben Stiller sarà il protagonista di Nutcrackers, per il quale ricoprirà anche il ruolo di produttore. Le riprese sono attualmente in corso in Ohio

ben stiller, nutcrackers è il primo film dopo sei anni

Ben Stiller è tra i grandi protagonisti del cinema hollywoodiano grazie a una carriera in cui ha spaziato tra generi e ruoli divertendo ed emozionando il pubblico. Deadline ha ora svelato che l’attore tornerà a recitare a sei anni dalla sua ultima pellicola.

Nutcrackers è il titolo del film che vedrà Ben Stiller nuovamente sul set, alla regia David Gordon Green, noto soprattutto per aver diretto numerosi lavori horror. La pellicola vedrà l’attore coinvolto anche nella produzione. Le riprese sono attualmente in corso in Ohio.

Ben Stiller sarà Mike, un uomo ossessionato dal lavoro costretto a un viaggio in Ohio per prendersi cura dei nipoti dopo la morte dei genitori. Un viaggio di pochi giorni si trasformerà in una permanenza di settimane che gli permetterà di comprendere tante nuove cose sulla vita. Nessuna notizia sugli altri nomi del cast e sulla possibile data di distribuzione.