Mare Fuori, Giovanna Sannino sposerà Gaetano Migliaccio

La favola d'amore di Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, volti del cast di Mare Fuori, serie nella quale interpretano i personaggi di Carmela e Salvo, sta per concretizzarsi in un'unione matrimoniale.

L'attore campano ha fatto la proposta di nozze alla sua compagna di set con la quale ha da tempo una relazione durante la festa di compleanno di lei che in questi giorni ha compiuto venticinque anni.

La proposta è arrivata in maniera tradizionale, con il futuro sposo in ginocchio davanti alla sua amata, con tanto di anello.

Ad assistere, c'erano tutti gli invitati al party che hanno ripreso la scena con gli smartphone permettendo ai fan di vivere con i protagonisti le emozioni del momento.