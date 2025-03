Mare Fuori 5, quando escono gli altri 6 episodi della stagione

Giunta alla sua quinta stagione, Mare Fuori è una di quelle serie che si prestano ad essere divorate tutte d'un fiato. I primi sei episodi sono usciti su RaiPlay il 12 marzo e, le migliaia di fan, non vedono l'ora di sapere come la storia proseguirà (e si concluderà).

Gli ultimi sei episodi di Mare Fuori

Come i primi sei episodi di Mare Fuori 5, anche gli ultimi sei usciranno su RaiPlay. L'appuntamento è per il 26 marzo. In alternativa, è possibile vedere le puntate in chiaro su Rai 2:

mercoledì 26 marzo - episodi 1 e 2

mercoledì 2 aprile - episodi 3 e 4

mercoledì 9 aprile - episodi 5 e 6

mercoledì 16 aprile - episodi 7 e 8

mercoledì 23 aprile - episodi 9 e 10

mercoledì 30 aprile - episodi 11 e 12

La narrazione si concentrerà su Rosa Ricci, sulla sua sete di vendetta e sul tentativo del comandante di riportarla sulla retta via. E poi su Silvia, in carcere da innocente, con Lino disposto a tutto per aiutarla. Ma ci saranno anche i nuovi arrivi dell'IMP, alcuni dei quali provenienti da Milano. E ci sarà il ritorno, decisamente inaspettato, di Giacomo Giorgio nei panni di Ciro Ricci.