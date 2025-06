Vasco Rossi, i concerti a Napoli

Grande attesa per i due show di Vasco Rossi. Secondo quanto riportato su Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 20.45. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta completa dei due concerti. Come raccontato in un post su Instagram, l’apertura sarà affidata a Vita spericolata. Vasco Rossi ha spiegato: “Ogni canzone di questo concerto è una fotografia di vita vissuta… Noi ‘siamo’ una vita spericolata con le nostre illusioni e con le nostre poche certezze, ma sempre indomiti, resistenti … orgogliosi e consapevoli di ‘essere’ la vita.

Vita Spericolata è lei che apre il concerto, l’inno intergenerazionale”.

Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 27 maggio alla data di Bibione:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, Va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Sally

Senza parole

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone