Vasco Rossi annuncia dieci concerti negli stadi: il tour 2026

Il prossimo anno Vasco Rossi sarà in tour in cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. I biglietti dei concerti saranno in vendita a partire da luglio

Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine sono le cinque città scelte per il tour del prossimo anno. Dal palco dello Stadio Dall’Ara di Bologna, Vasco Rossi ha annunciato i nuovi appuntamenti. Biglietti in vendita da luglio.

Vasco Rossi, il tour 2026 Mercoledì 11 giugno Vasco Rossi si è esibito sul palco dello Stadio Dall’Ara per il primo dei due appuntamenti previsti a Bologna. Come riportato nel post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower, il rocker ha svelato i dettagli del prossimo tour. Il 5 giugno 2026 la voce di Rewind darà il via alla nuova tournée dal palco del Parco Urbano “Giorgio Bassani” di Ferrara per poi toccare Olbia, Bari, Ancona e Udine. Questi i dettagli del tour 2026: 5-6 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani”

12-13 giugno 2026 - Olbia, Arena

18-19 giugno 2026 - Bari, Stadio San Nicola

23-24 giugno 2026 - Ancona, Stadio del Conero

28-29 giugno 2026 - Udine, Bluenergy Stadium

Dopo la prima data bolognese, l’artista ha condiviso una serie di scatti del concerto scrivendo: “Bologna quanto sei rock. Sei esagerata, meravigliata, stupita. E avete stupito anche me”. Giovedì 12 giugno Vasco Rossi (FOTO) tornerà in concerto allo Stadio Dall’Ara. In seguito, l’artista proseguirà esibendosi in altre città: Napoli, Messina e Roma. Ecco gli appuntamenti previsti nelle prossime settimane: 16 giugno, Napoli - Stadio Maradona

17 giugno, Napoli - Stadio Maradona

21 giugno, Messina - Stadio San Filippo

22 giugno, Messina - Stadio San Filippo

27 giugno, Roma - Stadio Olimpico

28 giugno, Roma - Stadio Olimpico