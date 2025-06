Vasco Rossi in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Doppio appuntamento live a Bologna per Vasco Rossi . Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno il rocker sarà in concerto allo Stadio Dall’Ara. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi concerti.

vasco rossi a bologna, il concerto

Dopo i concerti a Bibione e Torino, Vasco Rossi approderà a Bologna. A poche ore dalla prima data, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “ Oggi si gioca a casa! Bologna è la città che mi ha accolto, ha nutrito la mia anima, il mio spirito, nella quale sono cresciuto e nella quale vivo. Sono venuto qui quando avevo 15 anni per frequentare l’istituto tecnico Luigi Tanari e lì ho scoperto la mia vena artistica grazie al Professor Farinelli, una figura molto importante per me. Li chiamo i miei formidabili anni ‘70, nei quali sono cresciuto, ho cominciato a fare teatro e quindi ho iniziato a scrivere canzoni. In un certo senso anche Bologna è un po’ responsabile di quello che sono diventato”.