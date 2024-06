7/12 ©IPA/Fotogramma

Il rocker ha dichiarato su Instagram: “San Siro per me è ‘casa’. Con sette concerti di fila, quest’anno è la mia residenza per 20 giorni. Al Meazza, non essendoci la pista intorno al prato, li hai tutti lì, sessantamila che ti circondano e ti abbracciano. Un effetto di calore incredibile .. e vi vedo tutti! Evviva!!!”

Libera e se mi va, fuori la canzone di Vasco Rossi per Denise Faro: testo e significato