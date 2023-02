Buon Kompleanno Vasco Rossi, il rocker compie 71 anni: il post

La star del rock italiano, classe 1952, oggi spegne le candeline e per l’occasione conquista i suoi follower con un post animato da non perdere Condividi

Ironia della sorte, oggi 7 febbraio, giorno in cui inizia il Festival di Sanremo 2023, Vasco Rossi, la leggenda della musica italiana, festeggia un nuovo compleanno. Nonostante la sue carriera sia iniziata quando gli smartphone erano solo una fantasia e i social non erano nemmeno ancora nella mente di Zuckerberg, oggi Vasco Rossi è spesso presente sul suo profilo Instagram per interagire con la community dei suoi fan che hanno così modo di comunicare con lui e curiosare nella sua vita, almeno in parte. E così, anche per festeggiare i suoi 71 anni, il cantante ha pubblicato un post speciale che ha scatenato una pioggia di commenti di auguri e complimenti da tutto il mondo.

Il post animato su Instagram approfondimento Vasco Rossi canta “Albachiara” alla scuola di musica di Zocca. VIDEO “Solo un altro anno in più” si legge nella didascalia del post accompagnato dalle note del suo successo Quanti anni hai. Una versione animata di Vasco Rossi soffia sulle candeline a forma di 71 su una torta a forma di chitarra, riflesse nei suoi occhiali da sole. Poi sorride, si toglie gli occhiali e fa l’occhiolino guardando in camera per un saluto ai suoi follower. Un modo di vivere il compleanno con i fan in modo creativo, giovane e originale. Non hanno tardato ad arrivare reactions e commenti al post per sostenere l’artista, umanamente e professionalmente.

Vita spericolata GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti La vita di Vasco Rossi fino a oggi sicuramente è piena di avventure, nel bene e nel male. Provocatore, rivoluzionario e difficile da domare, sia come uomo sia come artista, ha lasciato un segno profondo nel rock made in Italy firmando una serie di successi che sono stati la colonna sonora di intere generazioni. Ne è passato di tempo dal 7 febbraio 1952 quando Rossi nasceva a Zocca, in provincia di Modena, e da quando nel 1983 è salito sul palco per cantare a Sanremo la sua Vita Spericolata che, strano ma vero, fu tra gli ultimi classificati e al centro di numerose polemiche.

Arrendersi mai Ma Vasco Rossi non si è arreso e ha continuato a cantare e comporre canzoni regalando ai fan Albachiara, Vivere, Quanti anni Hai, Come nelle Favole, e tante altre hit, affermandosi come icona del rock italiano. Autodefinendosi “provocautore” Vasco è andato dritto per la sua strada, tra qualche ostacolo personale e qualche controversia professionale. Come canta lui stesso “Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà, è meglio viverla”, quindi 71 candeline le prende con entusiasmo e voglia di far vibrare ancora la gente ai suoi concerti.