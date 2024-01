Vasco Rossi Tour 2024, data zero: dove sarà, data e biglietti

Il concerto che aprirà la tournée del cosiddetto “Komandante” si terrà il 2 giugno 2024 presso lo stadio Comunale di Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. A comunicare la data è stato il fan club dell'artista, che attraverso una e-mail ha informato i soci circa le modalità di prevendita dei biglietti



È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova tournée di Vasco Rossi.

Il concerto che aprirà il tour targato 2024 del cosiddetto “Komandante” si terrà il prossimo 2 giugno presso lo stadio Comunale di Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. A comunicare la data è stato il fan club dell'artista, che attraverso una e-mail ha informato i soci circa le modalità di prevendita dei biglietti.



"La prelazione riservata ai soci de Il Blasco Fan Club inizierà in anteprima assoluta alle 12 di martedì 30 gennaio e si concluderà alle 11 di giovedì 1 febbraio 2024", si legge sia nella mail del fan club sia sul sito web ufficiale del cantante. Dunque il vero e proprio conto alla rovescia è senz'altro quello che separa i fan dalla messa in vendita online dei biglietti che inizierà domani, almeno per quanto riguarda i soci de Il Blasco Fan Club.

I biglietti della categoria Prato Gold saranno assegnati tutti in esclusiva alla prevendita del fan club.



La scelta per la data zero è ricaduta su Bibione

Già l'anno scorso, la città di Bibione era la più quotata tra quelle in pole position per le prove e la data zero del tour di Vasco, il quale tuttavia scelse poi Rimini, tornando a esibirsi lì dopo 27 anni.

“Quest'anno Bibione ha stanziato 450mila euro per ospitare la ‘prima’ del Komandante e ha avuto la meglio anche su Rimini, che proprio pochi giorni fa aveva confermato la disponibilità a ospitare Vasco”, si legge in queste ore sul quotidiano Il Resto del Carlino.

"Noi l’abbiamo già ribadito: Rimini è pronta ad accogliere di nuovo Vasco a braccia aperte, ma tutto dipenderà dalle scelte che faranno lui e il suo staff”, aveva annunciato la città di Rimini, come riporta Il Resto del Carlino.

Tutte le date del tour di Vasco, dai 7 live a Milano fino a Bari

Il concerto che aprirà le danze della tournée è in programma il 2 giugno 2024, data in cui Vasco Rossi si esibirà presso lo stadio Comunale di Bibione.

Dopo la data a zero, toccherà a Milano, con ben sette date che sono già andate tutte quante sold out. Tutti i live milanesi si terranno allo Stadio San Siro nelle date del 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno.

Dopo la tappa nel capoluogo lombardo, l'artista si sposterà in Puglia, dove l'attenderà il suo pubblico a Bari con quattro date che si terranno il 25, il 26, il 29 e il 30 giugno presso lo stadio San Nicola.

Con i prossimi concerti, saranno 36 le volte in cui Vasco ha suonato a San Siro

Con le sette date in programma presso lo stadio milanese, saliranno a quota 36 le volte in cui Vasco si è esibito a San Siro, per un totale di oltre 2 milioni di spettatori portati nello stadio meneghino. Proprio riguardo le tappe del tour nel capoluogo lombardo, negli ultimi giorni c'è stato un braccio di ferro tra il rocker di Zocca e i residenti della zona di San Siro. Vasco Rossi ha condiviso due Storie sul proprio profilo di Instagram contro i cittadini pronti a presentare un ricorso al Tar contro il Comune perché, secondo loro, i 29 concerti estivi programmati sarebbero troppi. “Ci piace il rock, ma non il caos”, hanno dichiarato i residenti.

Il tam tam incominciato sui social network

Non appena il fan club di Vasco Rossi ha inviato la mail con l'annuncio della data zero, è immediatamente iniziato il tam tam sui social. Le reazioni che si stanno registrando in queste ore in rete vanno dalla gioia per la notizia di potersi godere il musicista a Bibione, frazione del comune di San Michele al Tagliamento, fino alla delusione da parte di coloro che si aspettavano una data in una città del centro Italia. E adesso inizia la caccia al biglietto, innanzitutto con le prevendite riservate ai soci de Il Blasco Fan Club che inizieranno in anteprima assoluta alle 12 di martedì 30 gennaio e si concluderanno alle 11 di giovedì 1 febbraio 2024.