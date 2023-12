Vasco Rossi, 40 anni dopo esce il video di Vita Spericolata

Musica

Nella serata del 6 giugno il rocker ha debuttato allo Stadio Dall'Ara nel tour Vasco Live con 2 ore e 40 minuti di grandi classici e live inediti. 'Siamo qui per portare gioia a questa terra ferita ma orgogliosa e fiera. Forza Emilia-Romagna!' ha detto il Komandante. E ha invitato i politici a risolvere i problemi e a 'non raccontare favole'

Il Blasco ha venduto 160 mila biglietti per le 4 tappe sold-out di Bologna (6, 7, 11 e 12 giugno) e 450 mila biglietti in totale per le 11 date dell'intero tour (compresi la data zero di Rimini e i prossimi appuntamenti a Roma, Palermo e Salerno)