Vasco Rossi, esce oggi "Bollicine" in edizione speciale rimasterizzata

Esce oggi, venerdì 24 novembre, il mitico album Bollicine di Vasco Rossi in edizione speciale rimasterizzata. Il disco è disponibile in digitale e in 3 formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata). L’ha pubblicato la Carosello Records, la storica etichetta di Vasco Rossi. Questa nuova versione arriva in occasione dei 40 anni dall’uscita del disco, e infatti si intitola Bollicine 40th Rplay Special Edition.



Bollicine è stato l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua prima pubblicazione, il 1983 (per l’esattezza, il disco uscì il 14 aprile di quell’anno).

Il cofanetto di questa special edition è impreziosito dal cd, dal vinile e da un nuovo inedito libro-intervista a cura di Marco Mangiarotti che ripercorre gli anni di Zocca, le vittorie ai concorsi canori, gli amici importanti - da Curreri a Solieri fino a Massimo Riva - Punto Radio, Ravera e Sanremo, con tante immagini esclusive e inedite di quei mitici anni.

Nel box da collezione è disponibile anche il 45 giri di Vita spericolata (con Mi piaci perché come b side).



