Vasco Rossi annuncia il tour 2024: tutte le date dei concerti

Cinque appuntamenti estivi: quattro concerti allo stadio San Siro di Milano e uno allo stadio San Nicola di Bari. Biglietti in vendita dal 4 ottobre

Vasco Rossi tornerà negli stadi. Il rocker ha annunciato le date del Vasco Live: quattro appuntamenti a Milano e gran finale a Bari. Il 4 ottobre partirà la vendita per il Blasco Fan Club, il 5 ottobre apertura della prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation e il giorno seguente apertura delle vendite su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

vasco rossi, tutte le date del tour Cinque appuntamenti che segneranno il ritorno di Vasco Rossi negli stadi. Il 7 giugno l’artista darà il via al tour dal palco dello Stadio San Siro di Milano, dove si esibirà anche l’8, l’11 e il 12 giugno. Gran finale allo Stadio San Nicola il 25 dello stesso mese; il rocker di Zocca farà quindi ritorno nel tempio della musica del capoluogo meneghino a distanza di quattro anni. Ecco le date del Vasco Live: 7 Giugno: Milano, Stadio San Siro

8 Giugno: Milano, Stadio San Siro

11 Giugno: Milano, Stadio San Siro

12 Giugno: Milano, Stadio San Siro

25 Giugno: Bari, Stadio San Nicola approfondimento Vasco Rossi ha pubblicato l'inedito Gli sbagli che fai

Nel frattempo il rocker (FOTO) è sbarcato su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con la docuserie Vasco Rossi - Il Supervissuto. La produzione è stata accompagnata dall’uscita del nuovo singolo Gli sbagli che fai, scritto appositamente come sigla. Vasco Rossi ha raccontato: “Tutto cambia tutto si trasforma, anche noi siamo ‘un processo’ sempre in divenire, come tutto nell'universo. È una canzone sulla condizione umana, alla continua ricerca di un ‘centro di gravità permanente’ che non può esistere e di un senso che non sempre c’è. Nella canzone la frase principale arriva verso la fine: ‘Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile’. Tutti gli artisti fanno questo... ti prendono la mano e ti portano in un mondo altro facendoti credere che niente è impossibile. L'elogio dell'arte che regala l'illusione di credere. Anche solo con una canzone la mente può scacciare via tutti i pensieri e portarti là dove tutto è possibile”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Vasco Rossi ha spiegato anche la scelta del termine ‘supervissuto’: “Supervissuto perché ho vissuto intensamente tutta la mia vita.. sempre al massimo... restando sveglio per lunghe notti alla ricerca delle parole giuste e delle musiche che arrivassero al cuore delle persone. Supervissuto perché non ho fatto altro in tutta la mia vita che entrare e uscire da ogni inferno e ogni paradiso sempre in tempo per salire sul palco! Supervissuto perché ho vissuto molto di più di una vita normale... e ho visto cose che pochi umani hanno avuto la fortuna di vedere”. Infine, l’artista ha scritto: “Supervissuto perché ho vissuto il doppio delle esperienze che ha potuto fare mio padre e forse anche tre volte quelle di mio nonno. Supervissuto… Perché sono riuscito ad avere i superpoteri grazie al cielo e alla chitarra”. approfondimento Il Supervissuto, cosa sapere sulla serie tv su Vasco Rossi uscita oggi

