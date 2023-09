Il Supervissuto, cosa sapere sulla serie tv su Vasco Rossi uscita oggi

È disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la docuserie che racconta la vita del rocker di Zocca. “Volevo spingere il tasto rewind per raccontare la mia vera storia, oltre le leggende”, ha affermato Vasco Rossi presentando lo show. Ecco tutto quello che bisogna sapere su “Vasco Rossi - Il supervissuto”



“L’idea mi piaceva e stuzzicava la mia vanità ma ero anche molto la curioso di spingere il tasto rewind per raccontare la vera storia di Vasco Rossi, oltre tutte le leggende che si raccontano in giro" ha affermato il protagonista e soggetto dello show, ossia Vasco Rossi in persona, intervenuto alla presentazione dell'opera. Vasco Rossi - Il supervissuto è scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff che è anche regista della docuserie.

Lo show è stato in buona parte girato durante i due anni di pandemia, in un insolito momento di pausa dai soliti innumerevoli impegni di una delle più grandi star della musica italiana.

L’obiettivo di quest’opera è raccontare i momenti più importanti della carriera di Vasco e della sua vita (“che poi sono la stessa cosa”, come fa notare in queste ore il quotidiano La Repubblica).

"Per una volta volevo raccontare la mia versione”, ha dichiarato Vasco Rossi. “Ho scelto lo schermo invece di un libro (che poi magari arriverà, chi lo sa?) e per una volta mi sono messo in gioco. Parlo in prima persona. Era un'esperienza che dovevo e volevo fare".

Potete guardare il trailer ufficiale di Vasco Rossi - Il supervissuto nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Una docuserie che racconta il rapporto profondo di Vasco con le sue canzoni Ciò che emerge dalla docuserie è il rapporto profondo, potremmo dire viscerale, di Vasco con le sue canzoni.

I suoi brani hanno fatto la storia della musica targata Italia ma anche del costume, entrando a pieno titolo nell’immaginario di tutti noi e diventando icone della cultura popolare. Le sue canzoni sono intrise di cantautorato, rock, sonorità ed esperienze targate Los Angeles, senza mai dimenticare le proprie radici, quelle delle montagne attorno a Modena, quelle ancorate alla sua amata Zocca. Un amore chiaramente corrisposto, dato che Zocca porta come fiore all'occhiello proprio il suo illustre cittadino.

Vasco Rossi - Il supervissuto racconta un’avventura emozionante che va dai primi palchi agli stadi, passando dall’esperienza da deejay a Punto Radio e da tantissime altre tappe di questa "Via Crucis del rock".

Non mancano all’appello, assieme agli alti, anche i bassi: la serie annovera anche le crisi, facendo emergere come anch’esse siano state comunque necessarie.

Viene raccontato ogni capitolo (e addirittura ogni paragrafo) della sua esistenza: le donne, la famiglia e gli amici.

Vasco Rossi: “C’è un intenso lavoro interiore dentro ogni episodio” Il musicista ha scherzato dichiarando le seguenti parole: "Dato che sono un navigato influencer ho pensato che la cosa sarebbe stata facile. E invece no, perché c'è un intenso lavoro interiore dentro ogni episodio”.

E alla presentazione della docuserie ha aggiunto: “È stato un tuffo nel mio passato e nel presente, con una telecamera che mi ha seguito, silenziosa e in ombra". Ogni tassello fondamentale del “Puzzle Vasco” (che consta in milioni di pezzi, impossibile quindi da completare) è presente nella serie. C'è la finestra da dove Vasco ha visto la ragazza di Albachiara scendere dalla corriera. Non mancano all’appello tutti i luoghi “sacri” per il rocker di Zocca.

"Mentre mi raccontavo rivivevo tutto” ha detto Vasco. “Tutte le sensazioni, intensamente. Mi sono tornati in mente i momenti belli ma anche quelli brutti. Importanti e meno. Ho rivisto con tanto affetto quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere una vita a modo suo".

Gli sbagli che fai, la canzone inedita che Vasco ha scritto per la docuserie Vasco Rossi - Il supervissuto ha anche una sorpresa per i fan del musicista più amato del Paese: contiene una sua canzone inedita.

Si intitola Gli sbagli che fai ed è il brano mai sentito finora che Vasco ha scritto appositamente per la docuserie. "È una canzone sulla condizione umana alla continua ricerca di un 'centro di gravità permanente' che non può esistere e di un senso che non sempre c'è. Io sono quello che sono grazie a tutto quello che ho fatto, soprattutto gli sbagli. È valsa la pena fare tutto. Lo rifarei, per una vita spericolata e supervissuta”, ha spiegato l’artista.

Vasco Rossi, una leggenda vivente Il famoso cantautore italiano è nato il 7 febbraio 1952 a Zocca, in provincia di Modena. È uno degli artisti più iconici e amati della musica rock italiana ed è spesso soprannominato "Il Blasco". La sua carriera musicale è iniziata negli anni '70 e continua imperterrita, con un successo e un seguito enormi. Vasco Rossi ha iniziato nei primi anni '70 come membro di diverse band, ma è diventato noto come solista nel 1978 con l'album Cosa succede in città. La sua fama è legata a una serie di successi musicali, tra cui canzoni come Vita spericolata, Siamo solo noi, Albachiara e Vivere o niente.

Ma Vasco è celeberrimo non solo “in studio”: anche live è un mito. I suoi concerti sono a dir poco leggendari, noti per la loro durata, energia e coinvolgimento del pubblico. Nel corso degli anni, ha tenuto numerosi live negli stadi italiani e ha stabilito nuovi record di presenze. Per quanto riguarda lo stile musicale, spesso si associa Vasco al rock italiano, tuttavia il suo stile è vario, eclettico, versatile e ibrido, dato che abbraccia varie influenze che arrivano dal rock, pop, blues e da altri generi.

Ricordiamo che Vasco Rossi è stato coinvolto in diverse controversie e scandali durante la carriera. La sua vita personale, inclusi i problemi legati all'uso di droghe e gli scontri con la legge, è stata spesso oggetto di attenzione mediatica. Vasco Rossi è, senza se e senza ma, uno dei più grandi artisti nella storia della musica italiana. Chi potrebbe dire altrimenti? Ecco.



