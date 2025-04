Radio Deejay lascia Riccione: l'annuncio di Linus

Quest'estate, Riccione dovrà fare a meno di Radio Deejay. E viceversa. Ad annunciarlo su Instagram è stato Linus, conduttore radiofonico e direttore della nota radio.

Le parole di Linus

"Ua lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato", ha scritto Linus su Instagram.

Per la verità, già nel 2024 i rapporti erano tesi. Lo scorso anno, il Comune di Riccione ha aperto un bando riservato alle realtà interessate a gestire gli eventi cittadini. E, all'epoca, Linus spiegava d'essere al lavoro con l'amministrazione per poter trovare un accordo. "È stata una vicenda antipatica. Dopo aver tenuto accesa la città che nel frattempo era commissariata (ed è la seconda volta che ci assumiamo questa responsabilità, era già successo 5 anni fa), essere trattati alla pari del primo che passa, non è stata una cosa molto elegante", aveva detto. "Comunque, il brutto di vivere in un piccolo paese, è che si parla e sparla di tutto e tutti, ma alla fine tutti sanno perfettamente com’è andata”.

Attualmente, il Comune di Riccione non ha commentato la vicenda. E non ci sono notizie in merito a un'eventuale nuova location estiva per Radio Deejay.