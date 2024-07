Linus, incidente in Vespa: "La gente mi ha aiutato"

Il dj e e conduttore radiofonico ha raccontato sui social di essere incappato in una buca a Milano. Nel post in cui ha espresso gratitudine per chi lo ha aiutato, ha mostrato le cicatrici della caduta, per fortuna, poco preoccupante





Sta bene Linus e non ha certo perso il sorriso, come dimostra la foto pubblicata sui social a poca distanza dalla caduta dalla sua Vespa avvenuta in centro a Milano.

Il dj e e conduttore radiofonico ha usato il suo profilo Instagram per raccontare la sua disavventura e, nel contempo, per esprimere gratitudine e riconoscenza verso chi lo ha aiutato a rimettersi in piedi.

Nel post Linus ha detto di essere stato rincuorato dalla gente che lo ha soccorso. “Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo”, ha concluso.

Il racconto in un post su Instagram Una brutta caduta che poteva avere delle conseguenze ma che, per fortuna, si è risolta con qualche ammaccatura e qualche cerotto.

Linus, che lo scorso mercoledì 17 luglio ha avuto un incidente con la sua Vespa a Milano, sta bene ma ci ha tenuto a raccontare ai suoi follower di Instagram quasi ottocentocinquanta mila sul suo profilo personale, la solidarietà spontanea che ha accompagnato l'episodio.

Il sessantaseienne ha sottolineato che le persone accorse sul luogo dell'incidente gli hanno offerto i primi soccorsi e lo hanno confortato, a prescindere dal fatto che lui fosse un personaggio noto.

Linus a scritto che subito dopo la caduta indossava ancora il casco, dunque, le persone sopraggiunte su posto non lo avevano riconosciuto.

Come è logico, il post ha raccolto moltissimi commenti da parte dei fan di Linus che gli hanno augurato in massa di rimettersi presto. In molti hanno scherzato con lui per alleviare la tensione e lo spavento dell'incidente. Tra questi spicca il commento di Nicola Savino che ha scritto “Mi sale la pressione”. leggi anche Party Like Deejay 2024, la pioggia non ferma l'evento. Il racconto

L'incidente (e la caduta) senza conseguenze Nella foto scattata poco dopo l'incidente, Linus ha mostrato il piede e il ginocchio coperti da escoriazioni legate alla caduta. Il popolare presentatore della tv ha spiegato di essere “volato via” dalla Vespa atterrando sul ginocchio e sul piede riportando ferite non gravi.

La Vespa, ha continuato, è rimasta intatta. I pantaloni e la scarpa erano, invece, da buttare.

Come ulteriore prova del suo stato di salute tutto sommato buono, Linus ha pubblicato una Storia su Instagram la sera dell'incidente che lo vedeva in piedi, presente al concerto di Calcutta all'Ippodromo di San Siro.

Oltre ai cerotti, il dj ha indossato dei sandali bassi e aperti. Per qualche giorno, probabilmente, dovrà fare a meno delle scarpe chiuse.



