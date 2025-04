Cinema: firmato decreto correttivo tax credit, c'è anche IA

E' stato firmato il decreto correttivo del tax credit cinema e audiovisivo. Lo rende noto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni annunciando anche che la "Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero è prossima ad emanare le linee interpretative delle disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale contenute nel decreto tax credit". Per il 23 aprile Borgonzoni ha convocato un tavolo con i rappresentanti del settore in cui sarà presente anche il sottosegretario Gianmarco Mazzi

l'illustrazione delle linee interpretative a proposito di IA

Tra i punti all'ordine del giorno, spiega Borgonzoni, c'è il nuovo decreto e l'illustrazione delle linee interpretative a proposito di IA. "L'incontro con le associazioni sarà inoltre l'occasione per confrontarci su questioni non di mia diretta competenza, ma di forte interesse per il settore, ovvero le tematiche riguardanti la fase di attuazione della legge n. 106/2022. Proprio per questo sarà presente anche il sottosegretario Gianmarco Mazzi" spiega la sottosegretaria annunciando inoltre che dopo quello con le associazioni, ci sarà un incontro anche con i sindacati. Al 7 aprile, con l'attuale finestra tax credit - informa ancora Borgonzoni citando i dati della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC - risultano pervenute richieste di credito di imposta per 349 opere italiane, a cui si aggiungono 50 opere internazionali che hanno chiesto il credito d'imposta per venire a girare in Italia