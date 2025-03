Cinema, allarme associazioni: “Siamo al collasso, riforma tax credit"

Il settore del cinema e dell'audiovisivo italiano è in crisi da oltre un anno, con gravi conseguenze su occupazione e produzione. Le associazioni di categoria, che rappresentano la maggior parte dei professionisti del settore, lanciano un appello al governo firmato da numerose sigle, tra cui 100Autori, Anac e Air3 chiedendo interventi immediati per evitare il collasso.

Richieste al governo

"Le regole del nuovo tax credit e dei finanziamenti selettivi, con una brusca interruzione all'evoluzione del settore, hanno reso impossibile l'accesso alla maggioranza delle piccole e medie produzioni relegando la possibilità produttiva solo a pochi eletti" protestano le associazioni che mettono in guardia: "Il cinema indipendente è a rischio estinzione, quel cinema da dove provengono i nuovi autori attraverso i quali si costruisce e si preserva il futuro culturale del nostro Paese, che è anche ispirazione per il resto del mondo". "Da crisi dell'occupazione si è giunti rapidamente a una crisi culturale. È urgente che il Governo e le Istituzioni rispondano alle necessità del settore cinematografico e audiovisivo con la massima priorità" dicono quindi le associazioni che chiediamo l'emissione tempestiva dei decreti correttivi del tax credit e della documentazione richiesta dai giudici del Tar del Lazio, per "avere regole chiare e costanti che possano permettere a tutti i soggetti coinvolti di operare democraticamente in condizioni di certezza e stabilità. Non possiamo permetterci di aspettare oltre: il settore ha bisogno di risposte concrete".