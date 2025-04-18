Vespertilio Awards 2025, tutte le nomination della quarta edizione

Sono state annunciate le candidature del Vespertilio Awards, il primo premio cinematografico italiano dedicato al cinema di genere, horror, giallo, noir, thriller, fantascientifico e fantastico. Il progetto è stato ideato e creato dai fondatori di Ore d’orrore, primo gruppo horror social italiano attraverso la Ta.Ma.H.Demi fondata da Tania Bizzarro e Markus Di Meglio. Durante la cerimonia di premiazione del 24 maggio oltre a Claudio Simonetti, saranno assegnati altri due premi alla carriera
Sono state annunciate le candidature della quarta edizione del Vespertilio Awards. Andrea Baroni, Federico Zampaglione e Vincenzo Alfieri fanno il pieno. Sorpresa per H010N di Luca Canale B con 10 candidature . 9 candidature per Non Riattaccare di Manfredi Lucibello , 8 per Squali di Alberto Rizzi e Glory Hole ( opera prima di Romano Montesarchio). Durante la cerimonia di premiazione del 24 maggio oltre a Claudio Simonetti saranno assegnati altri due premi alla carriera.
Ecco le cinquine complete:
MIGLIOR DOCUMENTARIO
GLI ULTIMI DI NOI
CARNE ET OSSA
ANTONIO e PUPI: UNA STORIA CON LA A MAIUSCOLA
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
IL TRISTO MIETITORE
BASTARDI BUON NATALE
L' UOMO GRASSO
ACUFENE
DAGON
PLAYING GOD
BLACK EYED DOG
MONITUS
FAME
LIVER
STAY
AURUM
MIGLIOR MANIFESTO
OLIVER MENESES
La figlia del bosco
PAOLO LAMANNA
H010N
OLIVER MENESES
Glory Hole
BIG JELLYFISH
Amen
FEDERICA ROSSI
The Book of The Dead
GIORGIO CREDARO
Una via fredda per 'Inferno
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI VISIVI
BRUNO ALBI MARINI, GIULIO CUOMO, GIOVANNI CUOMO, PIERFILIPPO SIENA
THE WELL
PAOLO LAMANNA, MARCO LUCENTE, ENRICO DE PAOLO
H010N
VISUAL EFFECTS M74, RAFFAELE NAPPI
IL VIAGGIO LEGGENDARIO
MARIO BALUCI, LUCA AULETTA
IL CORPO
GIANCARLO D’INCOGNITO, ROMAN TESTONI
THE TRUTH ON SENDAI CITY
MIGLIORI EFFETTI PROSTETICI E PRATICI
CARLO DIAMANTINI
THE WELL
CARLO DIAMANTINI
DARK PARASITE
ASSIA BLANCATO
THE LAST REDEMPTION
VERONIKA GORDIENKO
H010N
LEONARDO CRUCIANO
IL CORPO
MIGLIOR SUONO
SIMONE COSTANTINO, CLAUDIO SPINELLI, GIACOMO RENDE
GLORY HOLE
MASSIMO CASSERIANI, MASSIMO FILIPPINI, IGNAZIO VELLUCCI
THE WELL
MAURO COLANGELO, MATTEO DI SIMONE
H010N
EMILIANO LOCATELLI, LILIO ROSATO, GIANLUCA BASILI, GIUSEPPE SAPONARI
NON RIATTACCARE
GUIDO SPIZZICO, GIANFRANCO MARONGIU, THOMAS GIORGI, RICCARDO GRUPPUSO
IL CORPO
SALVATORE TAGLIAVIA, SILVIA ORENGO, LIVIO PAULET, CARLO PURPURA
AMEN
MIGLIOR MONTAGGIO
DAVIDE FRANCO
GLORY HOLE
ERIC STRAND
THE WELL
RAOUL NOISE, LUCA CABALE B.
H010N
GIANLUCA SCARPA, STEVE FLAMINI
SQUALI
DIEGO BERRÈ
NON RIATTACCARE
VINCENZO ALFIERI
IL CORPO
FEDERICO PALMERINI, GIULIANA SARLI
AMEN
MIGLIORI ACCONCIATURE
BEATRICE CROCETTI
THE WELL
FEDERICA MORGESE, LUCILLA GAVI
H010N
JULIA PIEARCEY
SHARKS
DANIELA ALTIERI
IL CORPO
FLAMINIA GENTILI
AMEN
MIGLIOR TRUCCO
FEDERICA PUGLIELLI, ILARIA GAMBARO
THE WELL
FEDERICA MORGESE, LUCILLA GAVI
H010N
ALESSIA IACINO
IL CORPO
VANESSA DI SERAFINO
AMEN
STEFANIA MOLINARI
AL PROGREDIRE DELLA NOTTE
MIGLIORI COSTUMI
ANTONELLA BALSAMO
THE WELL
GUENDALINA FINOCCHIARO
THE LAST REDEMPTION
MAGDA ACCOLTI GIL, CRISTIANA MECE, ILARIA PRESUTTI
IL VIAGGIO LEGGENDARIO
CRISTINA LA PAROLA
IL CORPO
MARIJA TOSIC
AMEN
MIGLIOR SCENOGRAFIA
BLAZEJ WASIAK
THE WELL
INVERNO WORKSHOP SERGIO LUCA LORENI, MAURIZIO CORIGLIANO
H010N
ANNA PIERI
SHARKS
SIMONE TADDEI, ERICA FACCHINI
IL CORPO
ROBERTA MONTEMALE, SARA BILOTTA
AMEN
MIGLIOR MUSICA
ORAN LOYFER, LUCA CHIARAVALLI, FEDERICO ZAMPAGLIONE, FRANCESCO ZAMPAGLIONE
THE WELL
GIAN LUIGI CARLONE
SHARKS
FRANCESCO MOTTA
NON RIATTACCARE
FRANCESCO CERASI
IL CORPO
DIEGO BUONGIORNO
AMEN
MIGLIOR FOTOGRAFIA
ANDREA ARNONE
THE WELL
EMILIO MARIA COSTA
NON RIATTACCARE
ANDREA REITANO
IL CORPO
NICCOLÒ PALOMBA
AMEN
CRISTIAN MANTIO
BUIO COME IL CUORE
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
ANDREA DI LUIGI
( il corpo )
LUIGI DI FIORE
( amen )
LUC MERENDA
( buio come il cuore )
LORENZO RENZI
( the well )
GIANNI FRANCO
( il viaggio leggendario )
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
PAOLA SAMBO
( amen )
CLAUDIA POTENZA
( l'Anima salva )
CLAUDIA GERINI
( the well )
LINDA ZAMPAGLIONE
( the well )
FRANCESCA CARRAIN
( amen )
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
FRANCESCO DI LEVA
( glory hole )
GIUSEPPE BATTISTON
( il corpo )
KEVIN SORBO
( the last redemption )
FEDERICO TOLARDO
( the broken circle )
FERDINANDO GATTUCCIO
( una via fredda per l'Inferno )
CLAUDIO SANTAMARIA
( non riattaccare )
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA
ARIANNA BECHERONI
( l'anima salva )
BARBARA RONCHI
( non riattaccare )
LILLY ENGLERT
( al progredire della notte )
ELISABETTA PELLINI
( buio come il cuore )
LAUREN LAVERA
( the well )
CLAUDIA GERINI
( il corpo )
MIGLIOR PRODUZIONE
V CHANNELS EXTREME VIDEO
DARK PARASITE
KÀLAMA FILM
UNA VIA FREDDA PER L' INFERNO
ELENA GRIGGIO, TEATRO IN FOLLE E CLAUDIO GRIGGIO
REALTÀ
V CHANNELS EXTREME VIDEO
THE BOOK OF THE DEAD
TNM PRODUZIONI
AMEN
MIGLIOR SOGGETTO
AL PROGREDIRE DELLA NOTTE di Davide Montecchi, Marta Rossi Castelvetro e Silvia Biagini
SQUALI di Alberto Rizzi
GLORY HOLE di Romano Montesarchio Edgardo Piatone e Stefano Russo
L' ANIMA SALVA di Mario Andretti
AMEN di Andrea Baroni
MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA
ALBERTO RIZZI
SHARKS
MANFREDI LUCIBELLO, JACOPO DEL GIUDICE
NON RIATTACCARE
DAVIDE SANTANDREA
THE END OF THE NIGHTMARE
VINCENZO ALFIERI, GIUSEPPE G. STASI
IL CORPO
DAVIDE SANTANDREA
JOIN THE EVIL - THE CODEX OF EVIL
MIGLIOR SCENEGGIATURA
ROMANO MONTESARCHIO, EDGARDO PISTONE, STEFANO RUSSO IN COLLABORAZIONE CON FRANCESCO DI LEVA
GLORY HOLE
STEFANO MASI, FEDERICO ZAMPAGLIONE
THE WELL
MARIO ANDRETTI, FEDERICA BIONDI
L' ANIMA SALVA
ANDREA BARONI
AMEN
DAVIDE MONTECCHI
AL PROGREDIRE DELLA NOTTE
MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA
ROMANO MONTESARCHIO
GLORY HOLE
SARAH REVOLTELLA
THE BROKEN CIRCLE DIRECTOR'S CUT
ELENA GRIGGIO
REALTÀ
ANDREA BARONI
AMEN
MARCO BOLOGNESI
THE TRUTH ON SENDAI CITY
MIGLIOR REGIA
FEDERICO ZAMPAGLIONE
THE WELL
MARCO RISTORI, LUCA BONI
DARK PARASITE
FEDERICA BIONDI
L' ANIMA SALVA
LUCA CANALE BRUCCULERI
H010N
ALBERTO RIZZI
SHARKS
MANFREDI LUCIBELLO
NON RIATTACCARE
VINCENZO ALFIERI
IL CORPO
MIGLIOR FILM
- GLORY HOLE
- THE WELL
- H010N
- NON RIATTACCARE
- IL CORPO
- AMEN
- L’ANIMA SALVA
- SQUALI