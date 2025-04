Vespertilio Awards 2025, tutte le nomination della quarta edizione

Sono state annunciate le candidature della quarta edizione del Vespertilio Awards. Andrea Baroni, Federico Zampaglione e Vincenzo Alfieri fanno il pieno. Sorpresa per H010N di Luca Canale B con 10 candidature . 9 candidature per Non Riattaccare di Manfredi Lucibello , 8 per Squali di Alberto Rizzi e Glory Hole ( opera prima di Romano Montesarchio). Durante la cerimonia di premiazione del 24 maggio oltre a Claudio Simonetti saranno assegnati altri due premi alla carriera.

Ecco le cinquine complete:

MIGLIOR DOCUMENTARIO

GLI ULTIMI DI NOI

CARNE ET OSSA

ANTONIO e PUPI: UNA STORIA CON LA A MAIUSCOLA

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

IL TRISTO MIETITORE

BASTARDI BUON NATALE

L' UOMO GRASSO

ACUFENE

DAGON

PLAYING GOD

BLACK EYED DOG

MONITUS

FAME

LIVER

STAY

AURUM

MIGLIOR MANIFESTO

OLIVER MENESES

La figlia del bosco

PAOLO LAMANNA

H010N

OLIVER MENESES

Glory Hole

BIG JELLYFISH

Amen

FEDERICA ROSSI

The Book of The Dead

GIORGIO CREDARO

Una via fredda per 'Inferno

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI VISIVI

BRUNO ALBI MARINI, GIULIO CUOMO, GIOVANNI CUOMO, PIERFILIPPO SIENA

THE WELL

PAOLO LAMANNA, MARCO LUCENTE, ENRICO DE PAOLO

H010N

VISUAL EFFECTS M74, RAFFAELE NAPPI

IL VIAGGIO LEGGENDARIO

MARIO BALUCI, LUCA AULETTA

IL CORPO

GIANCARLO D’INCOGNITO, ROMAN TESTONI

THE TRUTH ON SENDAI CITY

MIGLIORI EFFETTI PROSTETICI E PRATICI

CARLO DIAMANTINI

THE WELL

CARLO DIAMANTINI

DARK PARASITE

ASSIA BLANCATO

THE LAST REDEMPTION

VERONIKA GORDIENKO

H010N

LEONARDO CRUCIANO

IL CORPO

MIGLIOR SUONO

SIMONE COSTANTINO, CLAUDIO SPINELLI, GIACOMO RENDE

GLORY HOLE

MASSIMO CASSERIANI, MASSIMO FILIPPINI, IGNAZIO VELLUCCI

THE WELL

MAURO COLANGELO, MATTEO DI SIMONE

H010N

EMILIANO LOCATELLI, LILIO ROSATO, GIANLUCA BASILI, GIUSEPPE SAPONARI

NON RIATTACCARE

GUIDO SPIZZICO, GIANFRANCO MARONGIU, THOMAS GIORGI, RICCARDO GRUPPUSO

IL CORPO

SALVATORE TAGLIAVIA, SILVIA ORENGO, LIVIO PAULET, CARLO PURPURA

AMEN

MIGLIOR MONTAGGIO

DAVIDE FRANCO

GLORY HOLE

ERIC STRAND

THE WELL

RAOUL NOISE, LUCA CABALE B.

H010N

GIANLUCA SCARPA, STEVE FLAMINI

SQUALI

DIEGO BERRÈ

NON RIATTACCARE

VINCENZO ALFIERI

IL CORPO

FEDERICO PALMERINI, GIULIANA SARLI

AMEN

MIGLIORI ACCONCIATURE

BEATRICE CROCETTI

THE WELL

FEDERICA MORGESE, LUCILLA GAVI

H010N

JULIA PIEARCEY

SHARKS

DANIELA ALTIERI

IL CORPO

FLAMINIA GENTILI

AMEN

MIGLIOR TRUCCO

FEDERICA PUGLIELLI, ILARIA GAMBARO

THE WELL

FEDERICA MORGESE, LUCILLA GAVI

H010N

ALESSIA IACINO

IL CORPO

VANESSA DI SERAFINO

AMEN

STEFANIA MOLINARI

AL PROGREDIRE DELLA NOTTE

MIGLIORI COSTUMI

ANTONELLA BALSAMO

THE WELL

GUENDALINA FINOCCHIARO

THE LAST REDEMPTION

MAGDA ACCOLTI GIL, CRISTIANA MECE, ILARIA PRESUTTI

IL VIAGGIO LEGGENDARIO

CRISTINA LA PAROLA

IL CORPO

MARIJA TOSIC

AMEN

MIGLIOR SCENOGRAFIA

BLAZEJ WASIAK

THE WELL

INVERNO WORKSHOP SERGIO LUCA LORENI, MAURIZIO CORIGLIANO

H010N

ANNA PIERI

SHARKS

SIMONE TADDEI, ERICA FACCHINI

IL CORPO

ROBERTA MONTEMALE, SARA BILOTTA

AMEN

MIGLIOR MUSICA

ORAN LOYFER, LUCA CHIARAVALLI, FEDERICO ZAMPAGLIONE, FRANCESCO ZAMPAGLIONE

THE WELL

GIAN LUIGI CARLONE

SHARKS

FRANCESCO MOTTA

NON RIATTACCARE

FRANCESCO CERASI

IL CORPO

DIEGO BUONGIORNO

AMEN

MIGLIOR FOTOGRAFIA

ANDREA ARNONE

THE WELL

EMILIO MARIA COSTA

NON RIATTACCARE

ANDREA REITANO

IL CORPO

NICCOLÒ PALOMBA

AMEN

CRISTIAN MANTIO

BUIO COME IL CUORE

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

ANDREA DI LUIGI

( il corpo )

LUIGI DI FIORE

( amen )

LUC MERENDA

( buio come il cuore )

LORENZO RENZI

( the well )

GIANNI FRANCO

( il viaggio leggendario )

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

PAOLA SAMBO

( amen )

CLAUDIA POTENZA

( l'Anima salva )

CLAUDIA GERINI

( the well )

LINDA ZAMPAGLIONE

( the well )

FRANCESCA CARRAIN

( amen )

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

FRANCESCO DI LEVA

( glory hole )

GIUSEPPE BATTISTON

( il corpo )

KEVIN SORBO

( the last redemption )

FEDERICO TOLARDO

( the broken circle )

FERDINANDO GATTUCCIO

( una via fredda per l'Inferno )

CLAUDIO SANTAMARIA

( non riattaccare )

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

ARIANNA BECHERONI

( l'anima salva )

BARBARA RONCHI

( non riattaccare )

LILLY ENGLERT

( al progredire della notte )

ELISABETTA PELLINI

( buio come il cuore )

LAUREN LAVERA

( the well )

CLAUDIA GERINI

( il corpo )

MIGLIOR PRODUZIONE

V CHANNELS EXTREME VIDEO

DARK PARASITE

KÀLAMA FILM

UNA VIA FREDDA PER L' INFERNO

ELENA GRIGGIO, TEATRO IN FOLLE E CLAUDIO GRIGGIO

REALTÀ

V CHANNELS EXTREME VIDEO

THE BOOK OF THE DEAD

TNM PRODUZIONI

AMEN

MIGLIOR SOGGETTO

AL PROGREDIRE DELLA NOTTE di Davide Montecchi, Marta Rossi Castelvetro e Silvia Biagini

SQUALI di Alberto Rizzi

GLORY HOLE di Romano Montesarchio Edgardo Piatone e Stefano Russo

L' ANIMA SALVA di Mario Andretti

AMEN di Andrea Baroni

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

ALBERTO RIZZI

SHARKS

MANFREDI LUCIBELLO, JACOPO DEL GIUDICE

NON RIATTACCARE

DAVIDE SANTANDREA

THE END OF THE NIGHTMARE

VINCENZO ALFIERI, GIUSEPPE G. STASI

IL CORPO

DAVIDE SANTANDREA

JOIN THE EVIL - THE CODEX OF EVIL

MIGLIOR SCENEGGIATURA

ROMANO MONTESARCHIO, EDGARDO PISTONE, STEFANO RUSSO IN COLLABORAZIONE CON FRANCESCO DI LEVA

GLORY HOLE

STEFANO MASI, FEDERICO ZAMPAGLIONE

THE WELL

MARIO ANDRETTI, FEDERICA BIONDI

L' ANIMA SALVA

ANDREA BARONI

AMEN

DAVIDE MONTECCHI

AL PROGREDIRE DELLA NOTTE

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

ROMANO MONTESARCHIO

GLORY HOLE

SARAH REVOLTELLA

THE BROKEN CIRCLE DIRECTOR'S CUT

ELENA GRIGGIO

REALTÀ

ANDREA BARONI

AMEN

MARCO BOLOGNESI

THE TRUTH ON SENDAI CITY

MIGLIOR REGIA

FEDERICO ZAMPAGLIONE

THE WELL

MARCO RISTORI, LUCA BONI

DARK PARASITE

FEDERICA BIONDI

L' ANIMA SALVA

LUCA CANALE BRUCCULERI

H010N

ALBERTO RIZZI

SHARKS

MANFREDI LUCIBELLO

NON RIATTACCARE

VINCENZO ALFIERI

IL CORPO

MIGLIOR FILM

GLORY HOLE

THE WELL

H010N

NON RIATTACCARE

IL CORPO

AMEN

L’ANIMA SALVA

SQUALI