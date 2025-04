Star Wars Celebration 2025, gli annunci della prima giornata

La convention (dal 18 al 20 aprile), è un'occasione per i fan di tutto il mondo di riunirsi per celebrare il fenomeno culturale di Star Wars. Il regista Shawn Levy e Ryan Gosling hanno annunciato Star Wars: Starfighter, in uscita nelle sale italiane a maggio 2027 mentre Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal e Sigourney Weaver hanno mostrato ai fan un primo esclusivo contenuto di The Mandalorian and Grogu. Tra i debutti, la nuova serie animata Lucasfilm Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ nel 2026

La Star Wars Celebration 2025 ha preso il via oggi in Giappone con una serie incredibile di produzioni Lucasfilm in arrivo, tra cui uscite cinematografiche e serie Disney+. La convention, che si tiene dal 18 al 20 aprile al Makuhari Messe Convention Center di Tokyo, è un'occasione per i fan di tutto il mondo di riunirsi per celebrare il fenomeno culturale di Star Wars . Il 2025 segna la 16a edizione dell’evento globale che si tiene ogni due anni. Nella giornata di apertura ci sono stati diversi annunci importanti, anteprime esclusive di nuove serie e attesi ritorni e una sfilata di attori e registi di talento.

L'entusiasmo è proseguito quando il regista/co-sceneggiatore Jon Favreau è salito sul palco per parlare dell’attesissima uscita cinematografica Lucasfilm The Mandalorian and Grogu , che arriverà nelle sale italiane il 20 maggio 2026. Insieme a lui c’erano le star del film, Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Grogu stesso, per una breve conversazione su ciò che i fan potranno aspettarsi quando i personaggi della serie Disney+, vincitrice di un Emmy Award®, porteranno sul grande schermo la loro più grande impresa. Nel film, il Mandaloriano e il suo giovane apprendista, Grogu, si imbarcano in un’emozionante avventura in giro per la galassia. Sono state condivise con il pubblico immagini del dietro le quinte e un contenuto esclusivo del film.

A seguire, visto che nel 2025 ricorre il 50° anniversario di Industrial Light & Magic, si è tenuto un panel speciale per celebrare il contributo rivoluzionario della compagnia di effetti visivi all’industria dell’intrattenimento. I filmmaker di Light & Magic sono saliti sul palco per parlare della seconda stagione della docuserie (la prima ha debuttato nel 2022), ora disponibile in streaming su Disney+. La seconda stagione di Light & Magic di Lucasfilm è una serie in tre episodi prodotta da Imagine Documentaries che segue la società di effetti visivi di Lucasfilm, Industrial Light & Magic, mentre affronta il suo periodo più impegnativo e rivoluzionario: l’alba del digitale. Dalla creazione del primo personaggio completamente sviluppato in CGI al superamento della difficoltà di creare acqua digitale, si tratta di un'epoca in cui ILM raggiunge nuove vette di innovazione nonostante gli ostacoli. Joe Johnston è il regista della serie, mentre Brian Grazer, Ron Howard, Justin Wilkes, Sara Bernstein, Joe Johnston, Lawrence Kasdan, Kathleen Kennedy e Carrie Beck sono gli executive producer. Jacqui Lopez, Ted Schillinger e Michael Garcia sono i co-executive producer. Meredith Kaulfers e Christopher St. John sono i produttori, mentre Nicole Pusateri è la supervising producer.





I partecipanti hanno assistito ai saluti videoregistrati del regista Joe Johnston e del produttore Ron Howard, mentre Sam Witwer (voce di “Maul” nella versione originale) ha moderato un dibattito a cui hanno partecipato Ahmed Best (“Jar Jar Binks”), Lynwen Brennan (President and General Manager Lucasfilm Business), Doug Chiang (Senior Vice President and Executive Design Director, Lucasfilm), Janet Lewin (Senior Vice President, General Manager and Head of ILM), John Knoll (ILM Executive Creative Director, Senior Visual Effects Supervisor), e Rob Coleman (ILM Creative Director and Senior Animation Supervisor).