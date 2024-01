Star Wars, The Mandalorian & Grogu: la saga proseguirà al cinema

Il Mandaloriano e Grogu si avventurano sul grande schermo, come annuncia il team di Star Wars. Questi due personaggi infatti arriveranno presto al cinema, in una pellicola diretta da Jon Favreau e prodotta da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Il film entrerà in produzione nel 2024. "Amo raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas," ha dichiarato Favreau

Il Mandaloriano e Grogu si avventurano sul grande schermo, come annuncia il team di Star Wars. Questi due personaggi infatti arriveranno presto al cinema, in una pellicola intitolata The Mandalorian & Grogu, diretta da Jon Favreau e prodotta da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni.

Il film entrerà in produzione nel 2024. "Amo raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas," ha dichiarato Favreau sul sito ufficiale di Star Wars. “L’idea di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante”.

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha aggiunto quanto segue: "Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo”.

Il Mandaloriano e Grogu (che è il cosiddetto - e amatissimo - “Baby Yoda”) guideranno la serie cinematografica in sviluppo presso Lucasfilm, tra cui i film diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta attualmente sviluppando anche la seconda stagione di Ahsoka, tra i vari progetti in lavorazione.

Dopo tre stagioni di The Mandalorian su Disney+ e il loro apporto ormai fondamentale al nuovo canone moderno della saga di Guerre Stellari, Il Mandaloriano e Grogu approdano dunque sul grande schermo.