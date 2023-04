The Mandalorian 3, il cameo di tre grandi star nella puntata 6

Il sesto episodio della terza stagione della serie dell’universo Star Wars accoglie tre celebrità dal mondo della musica e dello spettacolo: ecco di chi si tratta Condividi

The Mandalorian ama i cameo. Dalla premiere della serie del 2019 a oggi, infatti, il Mandaloriano Din Djarin e Grogu hanno incontrato lungo il loro cammino personaggi famosi di ogni tipo: Bill Burr, Tim Meadows, Adam Pally e Jason Sudeikis, per citarne alcuni. Ma, quanto a celebrità che atterrano nell'universo di Star Wars, il sesto episodio della terza stagione di The Mandalorian può davvero definirsi stupefacente. Per l'occasione, infatti, ben tre superstar hanno fatto la loro comparsa nella serie tv, suscitando lo stupore del pubblico.

Tre celebrità arrivano nell’universo di The Mandalorian Non uno, bensì tre ospiti speciali per il sesto episodio della terza stagione di The Mandalorian, che segue Din, Grogu e Bo-Katan Kryze alla ricerca di un gruppo di Mandaloriani su Plazir-15. Un pianeta indipendente, che non fa parte della Nuova Repubblica e che vanta due sovrani davvero speciali, che il trio di protagonisti ha l’occasione di incontrare non appena sbarcato. Chi sono? Lizzo e Jack Black, che interpretano la Duchessa e il Capitano Bombardier, una coppia incredibilmente innamorata che governa il pianeta a metà tra la monarchia e la democrazia. approfondimento The Mandalorian stagione 3, data di uscita e il nuovo teaser

Ma la cantante e l’attore non sono le sole celebrità a essere presenti nella nuova puntata della serie televisiva dell’universo Star Wars. Mentre Grogu è impegnato con le due celebrità vincitrici dei Grammy, Din e Bo-Katan vengono inviati a indagare su una serie di droidi da battaglia malfunzionanti. Dopo una serie di interventi specifici, i due scoprono che il responsabile del problema è un commissario del pianeta, che si rivela essere un separatista. E per l’occasione, ad interpretarlo è l’84 enne Christopher Lloyd, l’attore statunitense co-protagonista della trilogia di Ritorno al futuro insieme alla star Michael J. Fox. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv

Un cameo che non arriva come una sorpresa, considerando che già lo scorso anno sono trapelati in rete alcuni rapporti che anticipavano la presenza di Lloyd nella nuova stagione di The Mandalorian. Nonostante questo, è abbastanza chiaro che vedere l’attore nella serie sia stato un piacere per tutti, soprattutto considerando che Lloyd ha regalato un meraviglioso monologo nei panni del cattivo della situazione. A questo c’è da aggiungere che vedere insieme, nella stessa scena, Dewey Finn, Doc Brown e la cantante di Truth Hurts è qualcosa di unico, che difficilmente gli sceneggiatori della serie riusciranno a replicare. Ma non è detta l’ultima parola. Il Mandaloriano e Baby Yoda potrebbero comunque incontrare qualcuno di molto speciale nelle prossime puntate.