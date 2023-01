The Mandalorian 3, Mando e Grogu protagonisti del trailer

The Mandalorian 3, di cosa parla?

Nella terza stagione di The Mandalorian ritroviamo Din e Grogu dopo i fatti della serie The Book of Boba Fett. I due viaggiano attraverso la galassia di Star Wars tra il pianeta Mandalore e il pianeta Coruscant. In The Book of Boba Fett abbiamo visto Din riunirsi con il guerriero Jedi Grogu dopo un periodo in cui erano stati separati per cause di forza maggiore. In The Mandalorian 3 i due tornano a viaggiare insieme dirigendo la loro nave verso Mandalore per provare a ripristinare l’onore di Din. Nel video si vede un gruppo di guerrieri Jedi che brandiscono spade laser e creature come Anzellan e Grogu che dimostrano di avere poteri straordinari della Forza.