The Book of Boba Fett, nuovo video del dietro le quinte

Natale rinviato di pochi giorni su Disney+, almeno per quanto riguarda i fan di Star Wars. Il 29 dicembre ha fatto il suo esordio The Book of Boba Fett, la serie TV dedicata al celebre cacciatore di taglie. Dopo il ritorno nella seconda stagione di The Mandalorian, ha ottenuto uno show tutto suo, che promette un grande spettacolo. Ogni mercoledì sarà disponibile un nuovo episodio, con la serie che si concluderà a febbraio 2022, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Si apre un nuovo capitolo della sua esistenza, che lo vede prendere il potere su Tatooine, dove un tempo dominava Jabba the Hutt.

The Book of Boba Fett, video backstage approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Foto e filmati hanno accompagnato la messa in onda del primo episodio di The Book of Boba Fett. Spazio ad esempio a un video backstage che mostra l’eccitazione delle persone coinvolte nel progetto. Dave Filoni si dice entusiasta del lavoro svolto con Temuera Morrison. Lo stesso dicasi per Robert Rodriguez, che ha garantito al pubblico come vi siano svariati aspetti dell’animo del cacciatore di taglie da mostrare.

approfondimento Star Wars, tutti i nuovi film e le serie tv in uscita Il grande dubbio dei fan è dato dal fatto che vedremo il personaggio senza casco in svariate occasioni. È qualcosa che potrebbe andare a rovinarne l’immaginario. Sul set sono però convinti che la prova attoriale di Morrison possa ripagare enormemente, offrendo un risultato finale ben più rilevante rispetto a quanto si sarebbe avuto con un elmo costantemente su come in The Mandalorian. Il protagonista ha poi detto la sua, spiegando come il solo indossare l’armatura riesce a infonderti un grande potere. Boba Fett fa parte di lui ed è il solo che potrebbe interpretarlo con tale intensità. Sa però di far parte di una tela ben più grande e promette agli appassionati della magia nel racconto generale in lavorazione.