Star Wars, 11 serie TV in arrivo nei prossimi anni

Il mondo degli appassionati di “Star Wars” è diviso tra chi è decisamente eccitato all’idea che vi siano tante produzioni a tema e chi, invece, teme che ciò possa far calare la qualità delle trame create. Ad oggi la sola trilogia originale pare aver messo tutti d’accordo. Un’esaltazione generale scontratasi con la delusione data dalla trilogia prequel. Opinioni contrastanti per quanto concerne i tre film di J.J. Abrams, odio generalizzato per la pellicola dedicata ad Han Solo e, sorprendentemente, un diffuso amore per “Rogue One”.

Non è mai facile soddisfare le aspettative dei fan, soprattutto quando il prodotto di base è un franchise tanto noto e amato. Le produzioni animate sono riuscite a evitare il massacro dei commenti sui social, mentre sul fronte live-action la rinascita ha avuto inizio con “The Mandalorian”. Quest’ultimo ha però dato via a un gran numero di produzioni televisive e, guardando ai prossimi anni, sono ben 11 le serie che dovrebbero arrivare sul piccolo schermo . Ecco di cosa si tratta.

Star Wars, nuove serie

La prima serie TV a tema “Star Wars” ad arrivare, dopo la conclusione sorprendente della seconda stagione di “The Mandalorian”, sarà “The Book of Boba Fett”. Il suo esordio è atteso per il 29 dicembre 2021. Questa si concentrerà ovviamente sul celebre cacciatore di taglie, spiegando come sia sopravvissuto ma soprattutto raccontando le sue nuove avventure.

Ci attende anche la terza stagione di “The Mandalorian”, per ora senza una data d’uscita. Probabilmente giungerà in seguito all’uscita della serie “Obi-Wan Kenobi”, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del celebre maestro Jedi. Siamo già a quota tre show, ai quali occorre aggiungere due spin-off legati al mandaloriano. Si tratta di “Ahsoka”, che avrà come protagonista Rosario Dawson, e “Rangers of the New Republic”. Quest’ultima avrebbe dovuto incentrarsi sul personaggio di Gina Carano, ovvero Cara Dune. Cambio di programma necessario, però, considerando il suo licenziamento da parte di Disney.

Un’altra serie TV live-action sarà “Andor”, che avrà ovviamente come protagonista Cassian Andor, personaggio molto appezzato in “Rogue One”. Per il momento i titoli sono ben sei (sette se si comprende nel novero la recente “Star Wars: Visions”). Stando a quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, nei prossimi mesi potrebbero esserci nuovi annunci. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 potremmo scoprire altro dei progetti di Disney e Lucasfilm. Nei prossimi anni dovrebbero arrivare altri 4-5 progetti, per un totale di 11. Il tutto alternato a nuove pellicole, come “A Droid Story”.