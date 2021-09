Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO

8/10 @Amazon Studios

So cosa hai fatto (Prime Video): da venerdì 15 ottobre. Genere: Horror, Thriller. Cast: Madison Iseman - Bill Heck - Brianne Tju - Ezekiel Goodman - Ashley Moore - Sebastian Amoruso - Fiona Rene - Cassie Beck - Brooke Bloom. Cast: un gruppo di ragazzi festeggia in maniera eccessiva durante la notte del diploma. Non riescono a evitare un incidente mortale e decidono di mantenere il segreto e disfarsi del corpo. Tutto ciò, però, tornerà a tormentarli sotto forma di un omicida assetato di sangue.

So cosa hai fatto, il trailer finale della serie