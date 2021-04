Maradona - Sogno Benedetto, il trailer della serie

Non poteva mancare nel breve filmato “Live is life”, che richiama alla mente il celebre riscaldamento di Maradona con il Napoli, che ancora trasmette il brano nel proprio stadio, non più San Paolo, bensì intitolato al compianto campione, “Stadio Diego Armando Maradona”.

Un progetto ambizioso. Una serie biografica girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. Non è ancora stata ufficializzata la data d’uscita ma il teaser trailer diffuso ha già fatto il giro del web. Poche immagini che fanno ben sperare, con la produzione che ha scelto di affidare il ruolo da protagonista a tre attori differenti , così da fronteggiare al meglio le fasi della vita del Pibe de Oro.

Maradona - Sogno Benedetto, cosa sappiamo

La serie TV Amazon, visibile anche su Sky Q e NOW, sarà divisa in 10 episodi, tutti della durata di un'ora. In scena ci saranno tre attori protagonisti, come detto. Si tratta di Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

Si alterneranno, proponendo allo spettatore un viaggio nel tempo, dentro e fuori dal campo. Lo show muoverà i propri passi da Fiorito, in Argentina, per poi mostrare le esplosioni di gioia dei tifosi di Barcellona e Napoli, fino al Mondiale di Messico ’86.

A completare il cast vi sono:

Julieta Cardinali

Laura Esquivel

Mercedes Moran

Pepe Monje

Peter Lanzani

Il regista e showrunner è Alejandro Aimetta, che ha lavorato sulla sceneggiatura con Guillermo Salmeron e Silvana Olschansky. Spazio anche a Roger Gual ed Edoardo De Angelis. Registi che hanno lavorato alle puntate in Spagna e in Italia.