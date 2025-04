Mickey Rourke espulso da Celebrity Big Brother UK dopo 6 giorni

Mickey Rourke, noto per film cult come 9 settimane e ½ e The Wrestler, è stato al centro di una bufera mediatica durante la sua partecipazione a Celebrity Big Brother UK, la versione britannica del Grande Fratello Vip. Dopo appena sei giorni dall’inizio del programma, la produzione ha deciso di espellerlo per comportamenti giudicati inappropriati e per l’uso di linguaggio offensivo rivolto agli altri concorrenti, come riportato dal Daily Mail.