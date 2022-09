Mickey Rourke compie 70 anni: ecco i suoi film più famosi. FOTO

11/15 ©Webphoto

In questa fase della carriera Rourke recita soprattutto in ruoli secondari, interpretando personaggi sofferenti o cattivi. Il suo cameo in La sottile linea rossa di Terrence Malick viene tagliato nel montaggio finale. Appare in film come L’uomo della pioggia - The Rainmaker di Coppola (nella foto una scena del film), Point Blank, Buffalo ’66, La promessa (diretto da Sean Penn), Sola nella trappola, C’era una volta in Messico e Man on Fire