L'APEI celebra il 'Rinascimento del Gusto'. Con Iginio Massari

Il cuore dell'evento è stato il suggestivo Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, che dalle 15.00 alle 19.00 si è trasformato in un tempio del gusto. Dodici postazioni di Maestri dell’Alta Pasticceria e della Gelateria hanno presentato pièce artistiche e creazioni mignon a tema “Rinascimento del Gusto”. I visitatori hanno avuto l'opportunità di degustare queste prelibatezze, utilizzando i "Fiorini" ricevuti all'ingresso, in un vero e proprio viaggio attraverso i sapori e le tradizioni dell'eccellenza italiana.

Il tema del Rinascimento non è stato solo un fil rouge gastronomico, ma anche un omaggio alla storia e alla cultura fiorentina. Durante il seminario, infatti, ci sono state dimostrazioni di gruppi di pasticceri che hanno reinterpretato in chiave dolce temi, opere e personaggi iconici del Rinascimento, come Leonardo da Vinci e Filippo Brunelleschi.

La giornata è stata arricchita da un programma che ha abbracciato diverse espressioni dell'arte e della tradizione. Ci sono stati momenti dedicati all'Antico Calcio Fiorentino e agli Sbandieratori, al Conservatorio Cherubini e a rappresentanze degli Antichi Mestieri Fiorentini e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, creando un dialogo tra passato e presente, tra arte e artigianato.

Un'attenzione particolare è stata rivolta anche alla formazione e al futuro della pasticceria italiana. Presente una delegazione del Compartimento Giovani della Federazione Italiana Cuochi, guidata da Domenico Anglani, Referente per la Toscana, insieme a studenti delle scuole alberghiere, per favorire lo scambio di conoscenze e ispirare le nuove generazioni.

Le parole di Maestro Iginio Massari

“La pasticceria è un'arte che, come il Rinascimento, si fonda su creatività, tecnica e passione – ha spiegato il Maestro Iginio Massari, Presidente APEI –. È un linguaggio universale che parla di bellezza, di cura del dettaglio e di ricerca dell'eccellenza. Questo evento è un'occasione per celebrare questi valori, condividerli con il pubblico e valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese. Il Seminario Pubblico di APEI sarà un evento unico, ma soprattutto un'occasione per celebrare l'eccellenza della pasticceria italiana, la ricchezza della cultura fiorentina e i valori del Rinascimento, in un connubio di gusto, arte e tradizione”.