Mena Suvari e Mickey Rourke protagonisti di Hunt Club

Il cast di Hunt Club e i loro progetti futuri

Mena Suvari è nota per il suo ruolo ricorrente nella saga di American Pie, commedia demenziale sugli amori di un gruppo di ragazzi che va al college. Tra i suoi progetti futuri ci sono il film horror The Accursed diretto da Kevin Lewis, ma anche Reagan, pellicola drammatica dove reciterà accanto a Dennis Quaid, oltre al thriller Breakwater di James Rowe dove sarà co-protagonista insieme a Dermot Mulroney. Infine, prevista anche una parte in The Dresden Sun, thriller fantascientifico con Christina Ricci. Per quanto concerne Mickey Rourke, l’attore vanta una lunga carriera cinematografica che non sembra destinata a chiudersi nel breve periodo. Infatti, l’artista sarà tra i protagonisti del film d’azione Action 8 con il sopra citato Dermot Mulroney e Dolph Lundgren. Inoltre, egli parteciperà alla pellicola drammatica The Palace diretta da Roman Polanski e, infine, anche all’horror 3 Days Rising con Ice-T e Peter Greene. Tra i progetti legati agli altri attori di Hunt Club, ricordiamo che Casper Van Dien apparirà in The Most Dangerous Game, thriller di Justin Lin che ha recentemente lasciato la regia di Fast & Furious 10. L’attrice Maya Stojan è nota al pubblico per diverse apparizioni in importanti serie tv come Magnum P.I., The Resident, Grey's Anatomy, Agents of S.H.I.E.L.D. e Castle. Will Peltz, invece, è apparso in 13 Minutes, Unfriended e in serie tv come Euphoria e Manifest. Tra i progetti futuri la commedia The Nana Project di Robin Givens. Infine, Jessica Belkin sarà presente nei prossimi film Candy Flip di Jeffrey Ikahn e in Way of the Warriors di John Montague.