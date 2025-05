È morta a 43 anni Valeria Luzi, sceneggiatrice e produttrice

"La scrittora", si chiamava su Instagram, dove si definiva "scrittrice, sceneggiatrice, produttrice cinematografica e molto altro". E, in effetti, Valeria Luzi era tante cose. Romana di nascita, ferrarese d'adozione, col marito aveva fondato la casa di produzione cinematografica Controluce Produzione , firma di pellicole quali Oltre la bufera e Il soldato senza nome. Insieme, Valeria e Stefano avevano anche creato la filiera creativa " Ferrara La Città del Cinema ", di cui Valeria era direttrice generale. Tra i progetti da lei promossi figurano la scuola di cinema Blow-up Academy, il campus internazionale Tenda Summer School e il "Gherardi – Il Villaggio del Cinema", iniziativa di rigenerazione urbana attraverso la street art e il cineturismo nella frazione di Jolanda di Savoia. Ma, Valeria Luzi, ha scritto anche due romanzi (Ti odio con tutto il cuore e Mi manchi troppo per dimenticarti). E ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta.

I messaggi di cordoglio

"È stata un faro, una donna straordinaria senza la quale molto di quello che oggi abbiamo e conosciamo non esisterebbe. L'ho amata e l'amo profondamente per la sua generosità, la sua dedizione al lavoro e la sua voglia di vivere rivendicata fino alla fine": così il marito, l'attore Stefano Muroni, ha ricordato Valeria su Instagram poche ore dopo la sua morte. Le pagine delle attività da lei fondate, e della sua amatissima Ferrara, hanno invece condiviso un ricordo pubblico: "Valeria ci ha lasciati dopo aver lottato contro una grave, e purtroppo inesorabile, malattia. Presente e solare fino all’ultimo giorno, la ricorderemo come un esempio per il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere. Continueremo a portare avanti i suoi progetti con dedizione ed entusiasmo, siamo certi che avrebbe voluto così".