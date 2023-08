The Palace, il trailer italiano del film di Roman Polanski

Cinema

Mostra del Cinema di Venezia 2023, i 23 film in concorso. FOTO

Ecco tutti i titoli dei film in concorso all’edizione 2023 della Mostra del Cinema. In concorso troviamo sei film italiani, da Enea di Pietro Castellitto ad Adagio di Stefano Sollima. Ci sono poi tanti film internazionali molto interessanti, da Povere Creature! di Yorgos Lanthimos a Ferrari di Michael Mann e Dogman di Luc Besson. Scopriamo tutte e 23 le pellicole in concorso

Ferrari è il nuovo attesissimo film del quattro volte candidato all’Oscar® Michael Mann, con il candidato all’Oscar® Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e il Premio Oscar® Penélope Cruz in quello della moglie Laura. Sarà presentato in concorso alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia



Povere Creature! è il film di Yorgos Lanthimos che sarà presentato in anteprima mondiale in concorso all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe)