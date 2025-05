Britney Spears, compie 25 anni il rivoluzionario Oops!…I Did It Again

Prima c'era Madonna , colei che ha ricreato il Pop. Poi è arrivata Britney Spears che sul confine del millennio ne ha dettato i nuovi...dettami. Perché è una questione di puntini quello che la (oggi ma non allora) popstar di McComb, Mississippi, ha combinato 25 anni fa, sul crinale di due millenni, di due secoli (non dimentichiamo che il Novecento è chiamato il secolo breve, quello che va dalla prima Guerra Mondiale alla caduta del Muro di Berlino). Il suo album Oops!…I Did It Again (rieccoli i fatidici, strategici puntini) ha cambiato i comandamenti del Pop. Per celebrare la resurrezione di un genere che stava sedendosi sul ritmo Ray of Light, disco di Lady Ciccone del 1998, ecco, per questo anniversario che ha l'abbraccio del quarto di secolo, arrivare, proprio il 16 maggio, in digitale e in doppio vinile deluxe, Oops!…I Did It Again (25th Anniversary) (Legacy Recordings/RCA Records), l’edizione ampliata dell’iconico secondo album in studio della (finalmente) popstar Britney Spears . I puntini sono stati un must dei primi due dischi di Britney , perché l'esordio fu con ...Baby One More Time . Ma appropinquandoci a quella pietra angolare che è il Pop e a Britney, in questo album che celebriamo soffiando su 25 candeline ci sono brani epici, al netto della title track, quali Stronger , Lucky e Don't Let Me Be the Last to Know .

IL POP DI BRITNEY SCONFINA E CONQUISTA IL NUOVO MILLENNIO

Il compleanno di ...Oops!...I Did It Again prevede una nuova edizione del disco, certificato diamante dalla RIAA, che contiene dieci tracce bonus tra cui brani rari e due remix inediti creati appositamente per la ricorrenza e si tratta di Stronger (Adamusic Remix) e Oops!…I Did It Again (Pessto Remix). Inoltre nella versione doppio vinile deluxe è inserito un esclusivo libretto premium di venti pagine che sottileano alcuni dei momenti topici che hanno contribuito alla nascita di questo disco. Senza immaginare quanto avrebbe modificato le regole del Pop, va comunque ricordato che l'uscita di Oops!…I Did It Again era ammantata da alte aspettative visto che la cultura Pop di quel periodo cominciava a sentire una certa stanchezza; inoltre il debut album di Britney, il già citato (e osannato coi suoi puntini) …Baby One More Time , lasciava intuire che Britney Spears avrebbe raggiunto uno status di popstar internazionale grazie a un successo (positivamente) folle che le valse due nomination ai Grammy e il disco di diamante RIAA (14 volte platino come album di debutto più venduto). A questo punto si è ritrovata al cenro dell'attenzione, come se sopra di lei ci fosse il quadro panottico di Bentham. Britney ha disegnato, con Oops!…I Did It Again l’estetica Pop del millennio che concedeva i primi vagiti, è stato il ponte musicale che ci ha introdotti nell nuovo secolo. Con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo Oops!…I Did It Again resta tra gli album più venduti di tutti i tempi. And the dream must go on!