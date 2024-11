Britney Spears diventa imprenditrice e svela il logo di B Tiny

I gioielli, di cui non si conosce la data di lancio, saranno tutti i pezzi unici. A mostrare alcune creazioni in anteprima è stata la stessa cantante, che ha scelto di condividere due mini-clip sui social

Britney Spears ha aggiunto la voce "imprenditrice" al suo curriculum, dopo aver annunciato la nascita del brand di gioielli B Tiny.

La cantante ha condiviso su Instagram il logo della ultima iniziativa imprenditoriale: uno sfondo rosa e un fiore abbinato, con il nome del marchio scritto in corsivo.

Ai suoi followers, che ad oggi sono quasi 42 milioni, ha detto di essere "così entusiasta" del marchio, rivelando che "arriverà presto" e che ogni pezzo sarà unico nel suo genere.

Britney Spears creatrice di gioielli

Britney Spears, nel video postato su Instagram, mostra la sua french manicure e diversi piccoli tatuaggi sulle mani, impreziositi dai gioielli di prossima uscita. In una seconda clip, la si vede invece con indosso una catenina con pietre preziose.

Non è chiaro quando verrà lanciato B Tiny, né quali saranno i prezzi dei gioielli. Ciò che è certo, è che l'annuncio della nuova iniziativa imprenditoriale è stato un successo, con 125mila like in sole 24 ore. Tuttavia, i fan non sono stati in grado di condividere i loro pensieri poiché Britney ha disattivato i commenti sotto al post.

"La mia prima linea di gioielli è in arrivo! Delicati, estremamente diversi e pezzi unici! Sono così emozionata! Ho capito quanto è bello essere un'artista appassionata di tante cose! B Tiny è in arrivo! Ragazze, lo adorerete", ha scritto.