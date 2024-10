Ariana Grande imita Celine Dion e Britney Spears

“Oh, che cos’è questo?”. Nel monologo di apertura della 50esima stagione del Saturday Night Live , Ariana Grande ha afferrato il microfono allungato da una mano sotto il palco. “Sono così felice di essere tornata a presentare. Questo anno è stato davvero fantastico. Ho potuto interpretare Glinda nel film Wicked ”, ha detto la popstar, che il 21 novembre uscirà nelle sale italiane nel prequel de Il Mago di Oz. “È fantastico, perché sono una vera appassionata di teatro. E il sogno di ogni appassionato di teatro è di essere Glinda o Elphaba”. L’artista ha poi ricordato l’ultima esperienza alla conduzione dello show, avvenuta nel 2016, “proprio sul punto di eleggere la nostra prima presidente donna, quindi immagino che la seconda volta sia l’incanto”. Al centro della scena in abito di gala rosa, lo chignon biondo raccolto sulle spalle scoperte, prima di sfoderare lo straordinario spettro vocale la cantante ha premesso: “Sto semplicemente presentando. Non lo farò per me. Mi divertirò e basta, la prenderò con calma, e manterrò un profilo basso”. La vincitrice di due Grammy Awards, però, non ha resistito nello sfoggiare l’estensione vocale nelle imitazioni di Britney Spears , Miley Cyrus e Gwen Stefani in compagnia di un elegante coro. Raggiunta sul palco dall’attore Bowen Yang, che in Wicked interpreta Pfannee e che al Saturday Night Live ha indossato il classico abito rosa de Il Mago di Oz, ha scherzato: “Bowen, non te l’ha detto nessuno? Abbiamo tagliato lo sketch di Wicked”. Pronta la risposta di Yang: “Oh, va bene. Non volevo nemmeno farlo comunque”.

L'IMITAZIONE DI CÉLINE DION, DAL FOOTBALL ALLE ARTI MARZIALI

Ariana Grande ha imitato anche Céline Dion in una parodia dello spot della National Football League che la cantante aveva girato il 6 ottobre in occasione della partita tra i Dallas Cowboys e i Pittsburgh Steelers. Se Dion aveva cantato l’amore per il football sulle note della hit del 1996 It’s All Coming Back to Me Now, in un filmato pre-registrato intitolato Celine Dion Sports Promo Grande ha invece spigato in perfetto accento canadese che “il football è uno sport che connette chi siamo a chi eravamo. Questo è il motivo per cui la settimana scorsa, io, Céline Dion, ho realizzato un promo per il Saturday Night Football, ok? Ma il calcio non è l’unico sport che ci collega al nostro passato”. Infatti, “esiste un altro sport le cui emozioni senza tempo accendono i ricordi agrodolci che vivono nella mia anima e nell’ottagono”, ha proseguito prima di proporre una versione rivisitata della canzone, che tra “rottura di ossa” e “ginocchia nei genitali” ha accompagnato le immagini delle gare di Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali statunitense.