Dolly Parton e Miley Cyrus sono parenti

Dolly Parton e Miley Cyrus sono cugine di settimo grado . Grazie alle accurate analisi documentali di Ancestry, sito dedicato alla ricostruzione degli alberi genealogici, la cantautrice country ha scoperto di condividere con la popstar un antenato, John Brickey, nato nel 1740. L’uomo aveva lasciato la Virginia insieme alla sua famiglia e si era stabilito nella contea di Blount, in Tennessee. In una puntata di Access Hollywood, Parton, che è anche madrina di Cyrus, ha dichiarato di non essere sorpresa dalla notizia: “Siamo così unite, Miley ed io. Pensavo che fossimo almeno cugine di terzo grado. Non mi sorprende perché sembrava davvero di famiglia”.

Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fable, UN ALBUM DI FAMIGLIA

In concomitanza con la scoperta della parentela, Dolly Parton ha in programma la pubblicazione di un nuovo progetto, Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables, un album incentrato sulla famiglia e formato da 37 tracce che saranno presentate in anteprima in una docuserie in quattro parti. Si tratta di “uno sguardo intimo al viaggio storico della famiglia, dal Regno Unito all’attuale Tennessee orientale, arricchito da interviste con numerosi membri della famiglia”, recita il sito della cantautrice. Presenti il cugino Richie Owens, produttore del disco, la nipote Heidi Parton, voce solista nel brano A Rose Won’t Fix It, e il nonno reverndo Jake Owens, ora scomparso. “Non riesco a credere che questo mese siano passati 60 anni da quando mi sono diplomata alla Sevier County High School e mi sono trasferita a Nashville per inseguire i miei sogni”, ha dichiarato Parton. “Mio zio Bill Owens è stato al mio fianco per molti anni, aiutandomi a sviluppare la mia musica. Devo tanto a lui e a tutti i membri della famiglia passati e presenti che mi hanno ispirata in questo viaggio. Sono onorato di mettere in luce l’eredità musicale delle nostre famiglie”.