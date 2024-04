Kingsman: Secret Service, il cast del film con Colin Firth

1/10 ©Getty

Colin Firth è il protagonista di Kingsman – Secret Service, il film diretto da Matthew Vaughn in onda su Italia 1 giovedì 4 aprile. L'attore veste i panni dell'agente segreto Harry Hart (nome in codice Galahad) che, durante una missione in Medio Oriente, commette un errore che conduce alla morte di Lee Unwin, il suo giovane protetto

Kingsman - Secret Service: Colin Firth nel mondo delle spie