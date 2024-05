Lei è una madre single quarantenne e lui una giovane rockstar planetaria idolo delle teenagers. Sono loro i protagonisti di The Idea of You, film che esce il 2 maggio su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e ispirato al genere del “romantic drama”. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo del 2017 di Robinne Lee e ha un cast di tutto rispetto: ci sono Anne Hathaway, che interpreta Solène, e Nicholas Galitzine (attore anche di Mary& George, Bianco, rosso e sangue blu e Cenerentola) che presta il volto a Hayes Campbell, il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta.

La trama

Solène è una gallerista appena separata e costretta ad accompagnare la figlia sedicenne Izzy al Coachella Music Festival, dopo che il padre ha rinunciato all'ultimo minuto. Nel backstage incontra casualmente Hayes, rockstar ventiquattrenne, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla: i due iniziano un’appassionata relazione. "Sono troppo vecchia per te", dice Solène. "No, non lo sei", le risponde Hayes, attirandola a sé per baciarla. Ma Hayes è una celebrità, e quella storia finisce in pasto al gossip, ponendo così inevitabili sfide alla loro storia e costringendo Solène a riflettere su come come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Il cast

The Idea of You è diretto da Michael Showalter, la sceneggiatura è di Michael Showalter e Jennifer Westfeldt. Nel cast sono presenti oltre ad Anne Hathaway e Nicholas Galitzine anche Ella Rubin, nel ruolo di Izzy, la figlia sedicenne di Solène; Reid Scott, che interpreta l'ex; Annie mumolo; Perry Mattfeld; Jordan Aaron Hall; Mathilda Gianopoulos; Raymond Cham Jr.; Jaiden Anthony; Viktor White e Dakota Adan.