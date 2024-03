The Idea of You, il trailer del film con Anne Hathaway

C'è un amore che non conosce età, al centro di The Idea of You. Il nuovo film di Anne Hathway e Nicholas Galitzine approderà su Prime Video il prossimo 2 maggio. E, a giudicare dal trailer, farà la gioia di ogni anima romantica.

The Idea of You, il trailer

In The Idea of You, Anne Hathaway è Solène, una madre single. Ha quarant'anni, e un'infinita voglia di innamorarsi. Mai si sarebbe immaginata, però, che quell'amore avrebbe avuto per oggetto un ventiquattrenne. Peraltro famoso. Ma la vita ti sorprende sempre, si sa. Così, quando nel backstage del Coachella incontra Hayes (Nicholas Galitzine), il suo cuore ha un sussulto. I due si innamorano all'istante, e cominciano una relazione bollente. "Sono troppo vecchia per te", dice Solène. "No, non lo sei", le risponde Hayes, attirandola a sé per baciarla. Ma Hayes è una celebrità, e quella storia finisce in pasto al gossip. Con tutti i giudizi (e i pregiudizi) che ne conseguono. Il trailer di The Idea of You contiene anche il singolo di debutto della colonna sonora, Dance Before We Walk, già disponibile in streaming.