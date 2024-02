San Valentino, 12 film romantici insoliti da vedere in streaming

1/12 ©IPA/Fotogramma

Bones and All. Un film da recuperare, per chi ama le storie d’amore che sembrano impossibili. E non certo convenzionali. Luca Guadagnino dirige Timothée Chalamet nell’adattamento cinematografico del romanzo Fino all’osso di Camille DeAngelis, e racconta l’intensa storia d’amore tra l’emarginata Maren e il solitario Lee, decisi a percorrere le strade d’America in cerca del loro posto nel mondo. Disponibile su NOW

Bones and All, il film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet è su Sky. La recensione