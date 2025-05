Irama, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Irama, la possibile scaletta

Venerdì 23 maggio la voce di Nera tornerà in concerto. L’artista sarà protagonista di un nuovo atteso appuntamento. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano

Al momento Irama (FOTO) non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 21 maggio:

Bazooka

5 Gocce

Ali

Senz’anima

Tu no

Un giorno in più

Mediterranea

Crepe

Arrogante

Yo Quiero Amarte

È la luna

PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM

Nera

Giulia

Lentamente

Dedicato a te

Luna piena

La ragazza col cuore di latte

Bella e rovinata

Goodbye

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore