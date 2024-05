Irama, testo e significato del nuovo singolo Galassie

Con una citazione di La cura di Franco Battiato ("Ti proteggerò da ogni malinconia"), Galassie racconta un amore che diventa un'ancora a cui aggrapparsi , quando la ragazza scopre d'essere malata. Quando è insieme all'uomo che ama il rumore diventa musica. E il dolore si trasforma in ricordo. Galassie anticipa il nuovo album di Irama, in uscita il prossimo autunno , e il tour che seguirà la sua pubblicazione. Dopo il concerto all'Arena di Verona del prossimo 15 maggio , e la partecipazione a una serie di live estivi, il cantante sarà protagonista di un mini-tour nei palazzetti . Quattro le date per ora previste: il 21 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 23 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 3 dicembre al Forum di Assago di Milano, il 6 dicembre all'Inalpi Arena di Torino.

Galassie, il testo

Dove vanno le immagini

Certe stelle quando cadono

Ed esattamente là ti incontrerò

Troverò



È solo un’altra città

Qua non c’è gravità

Ti respirerò libera

Come elettricità



Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida



Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica



Sentirai coi tuoi occhi

Toccherai con il cuore

Hai mai visto due sogni

Mentre fanno l’amore



Balleranno solo i nostri corpi

Ma tu

Già lo stai facendo

E non ti accorgi



Sospesi nell’aria

Qui non c’è gravità

Ti proteggerò

Da ogni malinconia

Se ti va



Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina



Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica



Lontano da te,

Da ogni tua follia

Da una malattia che prende

Una parte di te la getterà via

Tu fidati di me

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida



Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Con te nemmeno Dio

Ci giudica