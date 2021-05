La Cura, testo e storia della canzone più famosa di Franco Battiato

Una dichiarazione di intenti protettivi divenuta nel tempo una delle canzoni più famose nella storia della musica. Scopriamo l'origine di uno dei capolavori dell'artista siciliano scomparso all'età di 76 anni Condividi:

Oltre cinquant’anni di sperimentazioni per uno degli artisti più originali e poliedrici della scena discografica. Si è spento Franco Battiato all’età di 76 anni nella sua residenza di Milo, in Sicilia, come confermato dalla famiglia (LO SPECIALE). Nel corso degli anni il cantautore ha raccontato sentimenti, società e amore attraverso brani che hanno segnato generazioni, tra questi troviamo sicuramente La Cura.

Nell'autunno del 1996 il cantautore distribuisce l'album L'imboscata ricevendo grandi consensi da parte del pubblico e della critica, tra i brani contenuti all'interno del disco La Cura. Una lettera d'amore profonda, una dichiarazione di affetto, aiuto e vicinanza nel cammino della vita. Franco Battiato ha firmato una delle canzoni più celebri e amate della musica raccontando i sentimenti più profondi dell'essere umano. Nel corso degli anni la canzone si è prestata a numerose interpretazioni, riunite però tutte sotto l'ala protettiva dell'amore. La Cura è infatti una dichiarazione di intenti nei riguardi dell'essere umano: "Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie / Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via / Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo / Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai". La voglia di sostenere un'altra persona promettendo di affiancarla: "Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto / Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono / Supererò le correnti gravitazionali / Lo spazio e la luce per non farti invecchiare"

Il video del brano è stato pubblicato su YouTube dal canale ufficiale del Maestro. Il filmato conta più di diciassette milioni di visualizzazioni.