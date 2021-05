È morto Franco Battiato, il cantautore siciliano aveva 76 anni

Si è spento questa mattina nella sua residenza di Milo, in Sicilia, Franco Battiato. Il cantautore aveva 76 anni. A renderlo noto è la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Battiato, genio imprevedibile ed eclettico della musica italiana, ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, tra momenti di avanguardia e la grande popolarità raggiunta soprattutto a partire dall'album "La voce del padrone" del 1981. Nella sua lunga carriera ha pubblicato brani indimenticabili come "La cura", "Centro di gravità permanente", "Voglio vederti danzare" ( LA FOTOSTORIA - LE FRASI PIU' BELLE DELLE SUE CANZONI ) .

Cinquant'anni di carriera tra sperimentazioni e successo popolare

La carriera di Battiato si è dipanata in oltre 50 anni di musica, mai facilmente inquadrabile e mai appiattita su un unico genere, anzi spaziando tra Lungo questi decenni il cantautore siciliano ha costruito un percorso davvero unico nel panorama italiano. Le prime esperienze musicali sono a Milano, con il primo contratto discografico ottenuto grazie al suo grande amico Giorgio Gaber che tra l'altro, insieme a Caterina Caselli, (i due conducevano il programma "Diamoci del tu") ha ospitato, nel 1967, la sua prima apparizione televisiva. Il successo presso il grande pubblico arriverà a inizio anni ‘80, ma negli anni '70 Battiato produce album sperimentali come "Fetus" e "Pollution" che hanno fatto scoprire all'Italia le possibilità della musica elettronica e le concezioni più avanzate del rock di quelle stagioni e le contaminazioni con i grandi autori di musica contemporanea.

L'esplosione di popolarità a inizio anni '80



È rispondendo a una vera e propria sfida lanciatagli da alcune riviste e critici musicali che a fine anni '70 Battiato comincia a scrivere canzoni pop, a partire da "L'era del cinghiale bianco" del 1979 che contiene la ballata cantata in siciliano "Stranizza d'amuri". L'anno successivo arriva "Patriots", con "Up Patriots to Arms" e "Prospettiva Nevski" a segnare ancora di più la nuova strada intrapresa. Ma il vero e proprio boom arriva nel 1981 con "La voce del padrone", il primo Lp a superare il milione di copie vendute in Italia. Praticamente ogni brano diventa un classico della canzone italiana, da "Bandiera bianca" a "Cuccurucucù", da "Summer on a Solitary Beach" a "Centro di gravità permanente". Le canzoni della nuova fase, affascinanti per l’originalità degli arrangiamenti e suggestive per i testi, ampliano gli orizzonti del pop italiano. Tra citazioni colte e pop, la fascinazione per filosofia e meditazione, accostamenti arditi, il linguaggio di Battiato era un inedito nella canzone italiana.