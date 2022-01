Franco Battiato, le canzoni più famose

Franco Battiato ( VAI ALLO SPECIALE ), il cantautore originario di Catania, morto il 18 maggio del 2021 all’età di 76 anni, è stato uno degli artisti più eclettici e raffinati della nostra tradizione melodica, oltre che apripista per l’arrivo di una nuova generazione di cantautori.

LA CURA

L’excursus attraverso le canzoni più famose di Franco Battiato non può che incominciare con “La cura” (guarda il video), brano del 1996, contenuto nell’album “L’imboscata”. Il pezzo è uno dei tanti scritti in collaborazione con il filosofo Manlio Sgalambro ed è stato considerato da molti critici il testo d’amore più bello e commovente di tutta la canzone italiana. Il tema è quello, sempre attuale, del potere curativo della musica e dell’amore. Ancora oggi è una delle canzoni più re-interpretate dai maggiori cantautori italiani: per saperne di più, leggi la storia della canzone.

LA STAGIONE DELL’AMORE

Contenuta nel tredicesimo album del cantautore, “Orizzonti perduti”, del 1983, “La stagione dell’amore” (guarda il video) è una delle canzoni di maggior successo di Franco Battiato. Tutto il disco si differenzia dai precedenti per la totale eliminazione degli strumenti acustici e un uso massiccio dell’elettronica e dei computer. Il tema centrale della canzone è il tempo e il fatto che tutto, anche le relazioni umane, siano condizionate da questo fattore.

CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

Il disco “La voce del padrone”, pubblicato nel 1981, rappresenta una pietra miliare nella discografia italiana e uno degli album di maggiore successo di Franco Battiato. Da questo lavoro, sono stati tratti singoli - quando ancora non si chiamavano così - che ancora oggi fanno cantare e ballare il pubblico. “Centro di gravità permanente” (guarda il video) è uno di questi. Con un testo apparentemente senza senso, il cantautore parla della sensazione di smarrimento che lo attraversa e della necessità di trovare un punto stabile.

L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO

Dopo gli inizi in cui si dedica prevalentemente alla musica sperimentale, nel 1979, Battiato pubblica “L’era del cinghiale bianco”, un album che segna il suo avvicinamento alla cosiddetta musica new wave. Il brano che dà il titolo al disco (guarda il video) è diventato uno dei cavalli di battaglia della produzione artistica di Battiato. Nella canzone, ci sono evidenti riferimenti alla mitologia e alla magia, due temi molto cari al compositore.

PROSPETTIVA NEVSKIJ

Dall’album “Patriots”, del 1980, Battiato estrae la canzone “Prospettiva Nevskij” (guarda il video), che già dal titolo lascia intendere l’atmosfera del brano. Siamo in Unione Sovietica e precisamente a San Pietroburgo-Leningrado, nella via principale della città. Tra riferimenti alla politica, alla musica classica e al cinema, la canzone resta uno dei capolavori del cantautore siciliano .

BANDIERA BIANCA

Altro estratto dall’album del 1981 è “Bandiera bianca” (guarda il video), un brano che è una critica alla società del periodo, con riferimenti alla politica, al terrorismo e alla dipendenza dal denaro. Nel testo, Battiato omaggia anche alcuni colleghi, tra cui Bob Dylan , Alan Sorrenti, i Doors. Anche con questo pezzo, il cantautore mostra di sapersi destreggiare abilmente tra canzone colta e popolare.

CUCCURUCUCÙ

Con “Cuccurucucù”, sempre contenuto nell’album “La voce del padrone”, Franco Battiato presenta una delle sue canzoni più ballate in assoluto. Il brano (guarda il video) è ricco di riferimenti e di omaggi, a partire dal titolo, che si ispira alla canzone portata al successo da Caetano Veloso “Cuccurucucù paloma”. Altre citazioni riguardano grandi artisti come i Rolling Stones, Milva, Mina, Bob Dylan, Nicola Di Bari e Chubby Checker.

VOGLIO VEDERTI DANZARE

“Voglio vederti danzare” (guarda il video) è contenuta nell’album “L’arca di Noè”, del 1982. Il brano ebbe un successo inaspettato ed è uno di quelli che ha ricevuto più cover e riarrangiamenti, anche in epoca recente, con la versione dance a opera del dj italiano Prezioso, con il featuring di Marvin. Il testo esoterico ed esotico si accompagna a un ritmo elettronico e ritmato che sfocia in un valzer viennese verso il finale.

E TI VENGO A CERCARE

“E ti vengo a cercare” (guarda il video) è un brano dell’album del 1988, “Fisiognomica”, con cui Battiato torna a uno stile più intimo e spirituale, lasciandosi alle spalle le esperienze precedenti, più commerciali. Nel disco ci sono anche molte influenze arabeggianti. La canzone è attraversata da una doppia linea: una mistica e più spirituale e una più terrena e materiale (la versione di Tiziano Ferro).

POVERA PATRIA

Nel 1991, Franco Battiato pubblica l’album “Come un cammello in una grondaia”, registrato agli Abbey Road Studios. Il disco rappresenta un punto di rottura per il cantautore, che prova ad avvicinare la musica leggera a quella classica. L’invettiva politica “Povera Patria” (guarda il video) rappresenta un elemento quasi stonato all’interno dell’album. La canzone resta una delle più attuali e contemporanee di Battiato e anche una di quelle di maggior successo.