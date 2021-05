Franco Battiato, le collaborazioni e i duetti più famosi

5/26 ©Getty

Nel 1998 è uscito “Gommalacca”, ventesimo album di Battiato a cui hanno collaborato alcuni nomi del rock come Morgan (nella foto), Marco Pancaldi (Bluvertigo), Ginevra Di Marco (C.S.I.), Madaski e Ru Catania (Africa Unite). Con Morgan ha partecipato poi (assieme a Saro Cosentino) all'album-tributo per Robert Wyatt, “The Different You”, con la canzone “Alifib”.

Addio a Franco Battiato, il Maestro è morto a 76 anni. FOTOSTORIA