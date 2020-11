X Factor la cover di Vergo è La cura di Franco Battiato. VIDEO

Dopo aver sorpreso tutti con “E ritorno da te” di Laura Pausini, cantata durante la seconda serata dei Live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , Vergo propone come cover “ La cura ”, brano iconico di Franco Battiato. Un azzardo ma anche una grande scommessa per il 29enne siciliano che fa parte della categoria Over guidata da Mika. Carismatico e teatrale come fin dalla sua prima esibizione, Vergo anche in questo fa sua la canzone di Battiato creando un vero e proprio dibattito tra i giudici.

X Factor 2020, la scelta rischiosa di Vergo

Non poteva che catturare l’attenzione la scelta di Mika di proporre “La cura” per Vergo. Una scelta rischiosa ma che ha impressionato Hell Raton: “Stai facendo un percorso bellissimo a X Factor” sottolinea il giudice. Manuel Agnelli invece analizza la produzione e spiega come comunque sia davvero contento della scelta di queste canzoni: “Sono entusiasta che si portino pezzi di questo tipo con questo tipo di rispetto. Come performer mi piaci, hai delle doti notevoli. Passiamo da “Bomba” a uno dei pezzi più alti della musica popolare italiana”. Poi però accende il dibattito: “Che percorso vuoi fare?”. Interviene Emma: “Si possono cantare i tormentoni ma anche Battiato. Grazie a “La cura” ho visto una parte di anima che mi mancava. Non siamo solo note, hit, suoni e pezzi che devono spaccare in radio, Hai tirato fuori la tua umanità e a me è piaciuta moltissimo”. La giudice poi ricorda la possibilità avuta di conoscere e poter lavorare con Franco Battiato, una conquista indimenticabile che ha impreziosito la sua carriera.