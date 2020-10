X Factor 2020, Vergo canta Malika e fa sul serio

Nel corso della prima parte dedicata ai Bootcamp, Vergo, in squadra con Mika, si presenta con il brano ”Senza fare sul serio” di Malika Ayane e convince il suo mentore a prenderlo in squadra con sé. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Siamo al primo dei due appuntamenti con i Bootcamp, al termine dei quali solo i migliori venti giovani artisti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella nuova fase che risponde al nome di “ Last Call ”, un’ultima chiamata per diventare, così, i dodici protagonisti della gara live di X Factor 2020. Il momento è decisivo, ciascun giudice ( VAI ALLO SPECIALE DI XF ) deve avere la certezza di portare avanti la squadra migliore. Mika quest’anno è parso piuttosto severo, “è molto più cattivo di quanto immaginassi, con lui è difficile”, il commento più comune tra le aspiranti popstar in gara. Alla volta degli Over, quest’anno il giudice più pop del talent si dice contento della categoria assegnata e pronto a “vedere cosa succede”.

Il pop di Vergo secondo Mika

Sul palco davanti a Giuseppe in arte Vergo, Mika ricorda la sua precedente esibizione sulle note dell’inedito, “Bomba”, quando l’intera giuria lo promuove a pieni voti, da Manuel secondo cui il concorrente è “perfettamente a fuoco” a Emma che riconosce in lui una grande consapevolezza, allo stesso Mika che si spinge oltre "hai un senso di cos’è una canzone pop che funziona e arriva”. Dopo il preambolo un avvertimento importante “la volta scorsa mi sei piaciuto tantissimo, oggi sei nella ” m…a”. Ma così non è perché il giovane artista che per mantenersi e inseguire il suo sogno fa il portinaio, sa il fatto suo, interpreta il brano di una delle cantautrice più apprezzate del panorama musicale italiano, “Senza fare sul serio” e incassa il parere positivo dell’intera giuria. Dietro le quinte, tra i commenti, quello di Emma, “è un po’ teatrale, ma va bene, e Manuelito: ” Vergo alza l’asticella della categoria”. E’ fatta, Mika sfodera uno dei suoi sorrisi più smaglianti e gli ordina di prendere posto sul palco con gli altri prescelti. “Parliamo spesso di pop e ne abbiamo perso la reale definizione, sono orgoglioso di avere un pezzo pop così forte in questa edizione di X Factor e non solo nella mia squadra”.