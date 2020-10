X Factor 2020, Cmqmartina conquista con un inedito dedicato alla mamma

L’inedito e il tatuaggio dedicati alla mamma

Frangetta, top, minigonna, calzini corti su scarpe carro armato nere, piercing e quell’aria da ragazzina che sa il fatto suo, Cmqmartina si presenta ai giudici e al pubblico a casa con un brano inedito, Lasciami andare. “E' un pezzo che parla della mia mamma”, e si scopre inoltre che la giovane ribelle, per farle un dispetto, ha tatuato il suo nome sulla gamba. Inciso sulla pelle, per sempre, il vocabolo “mamma”. Manuel Agnelli, visibilmente divertito, con aria sorniona le chiede il perché del provocatorio gesto. La risposta non poteva che essere la seguente: “per farla arrabbiare”. E ci dev’essere riuscita…a giudicare dalle eloquenti espressioni non verbali del suo volto. “Sei una serpe, un genio del male…a me solitamente queste cose non piacciono (riferito alla performance - ndr), te lo dico schiettamente però, proprio per questa ragione, ti dico che mi hai convinto”. Il testo della canzone rispecchia perfettamente la forza e tutte le contraddizioni del rapporto madre-figlia, uno spaccato di vita vera, vissuta minuto per minuto, urlata con l’urgenza di un fiume in piena e tutta la voglia di emergere e distinguersi tipica dei suoi coetanei.